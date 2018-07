Du 2 juillet au 24 août 2018, "Un Tour d’Alsace en 40 jours" propose des promenades journalières au rythme du vacancier : on part d’un endroit le matin, on arrive dans un autre endroit le soir, entre temps, sur son chemin, nous visitons musées, châteaux, églises, villages, parcs d’attractions, piscines... et nous rencontrons les personnes passionnées qui font découvrir leur endroit.

Guy et Caroline vous invitent chaque soir à les rejoindre à un endroit tenu secret qu'il vous faudra découvrir grâce aux indices postés sur notre page Facebook France Bleu Alsace. Deux gagnants, l'un par téléphone, l'autre sur place et on gagne quoi ? le magnifique Cabas de l'été de France Bleu avec plein de cadeaux à l'intérieurs, offerts par France Bleu Alsace et notre partenaire Alsace Destination Tourisme !

Un des cadeaux que vous pourrez remporter lors du Tour d'Alsace - ADT

Suivez chaque jour leur parcours sur la carte ci-dessous. Cliquez sur la ligne de parcours pour avoir accès aux infos, photos et interviews de la journée.

Bonne promenade !