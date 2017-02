Casting géant dans le Tarn

Pour le tournage du film "Sans Famille" avec Daniel Auteuil, 600 figurants sont recherchés dans le Tarn et l'Aveyron.

"Sans famille", roman écrit en 1878 par Hector Malo va être adapté dans une nouvelle version par Antoine Blossier, le réalisateur de La Traque et A toute épreuve. Le tournage est prévu du 18 avril au 31 mai prochains dans le Tarn à Albi, Cordes sur Ciel et dans l'Aveyron à Laguiole.

600 figurants recherchés

La production recherche des hommes, des femmes et des enfants de 5 à 15 ans.

Pour les femmes, pas de cheveux colorés. Pour les hommes, des cheveux avec un peu de longueur, barbe et moustaches bienvenues. L'action se passe dans les années 1880-1890.

Dates de tournage

Du 18 avril au 31 mai 2017 à Albi, Cordes sur Ciel et Laguiole. Pour les enfants, les dates de tournage sont les 18, 19, 20, 26 et 27 avril ainsi que les 02, 12 et 13 mai.

Rémunération

86€ brut/jour. Pas de défraiement pour le déplacement.

Comment postuler?

Les personnes intéressées doivent se présenter avec une photo portrait et une photo en pied. Ils rempliront sur place une fiche de candidature.

Rendez-vous :