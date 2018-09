Les 29 et 30 septembre à Darnétal, ce sont plus de 60 auteurs qui vous attendent.

Venez les rencontrer, échanger dans une ambiance familiale, sans oublier de flâner sur les stands des libraires à la recherche de la perle rare.

Le festival vous proposede plonger dans les « Impressions d’héroïnes », consacrées à l’œuvre de Catel, pour le jeune public Normandibulle ce sont des expositions interactives .

Côté animations, vous pourrez assister à des rencontres dessinées et participer à de nombreux ateliers.

Les auteurs:

Mylène Demongeot, Michel Bussi, Catel Muller, Anne Goscinny, Christophe Quet, Julien Hugonnard-Bert ...

Débats - discussions:

Samedi 29 septembre

15 h : Sexe, genre et bande dessinée, avec Jean-Louis Tripp, Aude Mermilliod, Hugues Barthe et Jean-Paul Jennequin

16 h : Remise des prix du festival

17 h : Le roman de Goscinny, avec Anne Goscinny et Catel

Dimanche 30 septembre

15 h : Héroïnes de l’Histoire, avec Catel, José-Louis Bocquet, Jean-Claude Bouillon-Baker et Olivier Merle

16 h : L’émancipation féminine, avec Catel, Mylène Demongeot et Blandine de Caunes

Les prix:

Prix hors les murs: « Le travailleur de la nuit », Matz et Chemineau, Rue de Sèvres, 2017

Prix jeune public: « La brigade des cauchemars », Franck Thilliez et Yomgui Dumont, Jungle, 2017

Prix du concours amateur: remis samedi 29 septembre à 16h

Horaires: samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 de 10 h à 18 hTennis couverts, Allée de la Gare, Darnétal, 76160, Darnétal

