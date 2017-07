CE DIMANCHE 10H 12H30 C'EST LA DERNIERE D'ALAIN BERNARD AVANT LA RETRAITE

Après plus de 30 ans à Radio France, Alain BERNARD quitte l'antenne de France Bleu Normandie ce dimanche à 12h30.

Alain qui vous accompagnait chaque week-end sur France Bleu Normandie est arrivé à Radio France lors de la création des radios locales de Radio France en 1986.

A l'époque, Alain était DJ à Rouen

Alain Bernard_1

Le beau gosse anime les nuits rouennaises et l'antenne de Radio France Normandie.

Alain Bernard animateur de Radio France Normandie Rouen

Alain a toujours été passionné de musique et de rock.

Alain Bernard le rockeur de Radio France Normandie Rouen

Alain a commencé sa carrière radiophonique à Rouen et après quelque années à Amiens , il est revenu dans les studios rouennais du boulevard des Belges.

Alain Bernard France Bleu Haute Normandie © Radio France

Radio France Normandie Rouen devient France Bleu Haute Normandie en 2000 et Alain, toujours au micro est aussi boute-en-train à la radio que lors des soirées , ici avec Annie Le Fleouter.

Annie Le Fleouter et Alain Bernard France Bleu Haute Normandie

Comme le reste de l'équipe il s'est transformé en Jedi pour la sortie du dernier Star Wars

Alain Bernard en Jedi

Alain anime "les experts du week-end", "les matchs musicaux" du dimanche , "le grand agenda" ...

Alain Bernard France Bleu Normandie © Radio France - photo: Serge Baillivet

Lui qui est un bon vivant, était aux commande de "on cuisine ensemble" le samedi et le dimanche cette dernière saison.

Alain Bernard France Bleu Normandie et sa moto

Alain

ta bonne humeur, tes blagues, tes gaffes, tes coups de gueule vont nous manquer...

Tu as décidé de couper le micro de France Bleu Normandie ce dimanche 30 juillet 2017.

C'est peut-être sur ta moto et avec ton casque des Daft-Punk que tu quitteras la radio, mais ce sera sous les applaudissements sincères de tes collègues et amis.

La retraite , je ne suis pas certain que le mot soit approprié pour toi puisque tu as plein de projets en tête et que tu ne resteras pas inactif.

Bonne route Alain, je pense que cette dernière émission de 2h30 te semblera trop courte.

Et comme tu le dis si bien "salut ma poule"

Serge Baillivet