Ce weekend, le ventriloque Jean-Michel Aubert fait son show à Villars

Une mise en scène dans le pur style du Café-Théâtre. Jean-Michel "s'est fait les dents" sur la scène des plus grands cabarets Parisiens.

Son One Man Show est un succulent cocktail d'humour verbal et visuel où la maîtrise des mots et une superbe technique de ventriloquie, nous font oublier qu'il est seul sur scène.

Alors un conseil, ne manquez pas son prochain spectacle organisé par l'Association Rencontres Amitiés Loisirs.

Rendez-vous ce dimanche 17 mars à 15h, salle de la libération à Villars.

