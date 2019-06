Festival Cello Fan en Pays de Fayence - Un festival de musique classique, baroque et contemporaine avec Violoncelle obligé du 28 au 30 juin

France Bleu Provence est partenaire du festival Cello Fan, un festival de Musique Classique, baroque et contemporaine avec Violoncelle... du 28 au 30 juin à Callian en pays de Fayence.

Le festival Cello Fan consacre sa programmation aux Dynasties formées de grandes familles de musiciens. Une édition très festive concentrant une dizaine de concerts sur trois jours et rassemblant une quarantaine de musiciens dont le grand violoncelliste Gary Hoffman.

Créations contemporaines, répertoire ancien et classique sur instrument d’époque, grands compositeurs romantiques, jazz, le festival est pluriel et sans tabou. Construit comme une authentique fête du violoncelle (à l’origine un festival est un grand moment d’effervescence) il invite les solistes internationaux aguerris, pour interpréter les plus belles pages de la musique. Solistes qui se fondent dans la vie quotidienne des résidents.

Musique vivante à la portée de tous les publics.

Le festival s’inscrit dans la session d’été des Quatre saisons de Cello Fan. Il propose entre 8 et 12 concerts, toujours de très grande qualité avec une manière peu commune de les orchestrer. C’est pour les musiciens, l’occasion de rencontres artistiques nouvelles. Pour le public, c’est toujours un plaisir intense d’assister à des moments musicaux aussi fervents à la portés de tous.

Festival Cello Fan, Festival de Violoncelle de Callian, Pays de Fayence du 28 au 30 juin 2019

