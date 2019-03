Celtic Legends Connemara Tour 2019 le 2 Avril Palais Nikaïa à Nice

Entrez dans la danse au coeur des Landes sauvages du Connemara avec Celtic Legends à Nice

A l’occasion de son quinzième anniversaire Celtic Legends est de retour cette année avec son nouveau show.

20 danseurs vous font voyager vers les landes sauvages du Connemara.

ils vous racontent l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude

Energie, virtuosité.

Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par Jacintha Sharpe et interprétés par 6 musiciens sous la direction musicale de Sean Mc Carthy.

Un spectacle inoubliable qui mêle la tradition la créativité et la modernité !

Entrez dans la danse en jouant sur France Bleu Azur et gagnez vos invitations pour

Celtic Legends Connemara Tour 2019