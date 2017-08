Cet été, Détente et swing au Festival Jazz in Août avec France Bleu La Rochelle

Quoi de plus agréable que le jardin du Muséum pour se laisser emporter par les notes de JAZZ IN AOÛT ?

►Le festival Jazz In Août a lieu chaque année pendant trois jours, les 11 12 13 août dans les jardins du Muséum d’Histoire Naturelle.

http://www.jazzinout.fr

►Le « festival off » ou le « off » pour les intimes, ouvre les festivités. Il commence quelques jours avant le festival et se poursuit encore quelques jours après. Ambiance estivale et bonne chère sont de la partie lors du off, qui se déroule à La Rochelle et dans les communes avoisinantes.

Jazz in Août © Radio France - ass Jazz in août

►Les valeurs de Jazz In Out

Le festival a pour but de promouvoir le jazz et de servir de tremplin pour des musiciens talentueux.

Jazzman © Radio France - festival jazz in août

►Un parrain d'exception Didier Lockwood, des invités exceptionnels Brian Carter, Régis Igonnet, Yacine Kheddaoui, Nico Morelli, Mike Murphy

►Il s’agit aussi de démocratiser le jazz auprès d’un large public. C’est pourquoi tous les concerts du festival sont gratuits…