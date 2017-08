Cet été, France Bleu La Rochelle vous invite sur les terres du Quart d'Ecu à Puy du Lac

Venez découvrir l'histoire d'un village et de ses habitants, d'hier à aujourd'hui, au rythme des grands changements qui ont marqué les époques du siècle passé, un grand son et lumière, invitations à gagner cette semaine sur France Bleu La Rochelle

L'histoire d'amour d'Emma et d'Antoni nous font revivre les joies et les peines qui émaillent leur existence à travers les travaux quotidiens et saisonniers

Puy du Lac © Radio France - Angélique Sicard

Un bénévolat actif s'engage à faire revivre l'histoire de leur village et faire vivre ce spectacle. L'évènement est géré par l'association "Le Quart d’Écu raconte Puy-du-Lac.

Il est interprété par quelque 220 artistes en herbe avec la participation du "Club équestre du Quart d'écu", et de l'association "17 Rétro-Passion".

quart d'écu © Radio France

http://spectaclequartdecu.com/