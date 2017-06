Cet été France Bleu Touraine rend hommage au « Jardin de la France »

Au cœur du Val de Loire patrimoine mondial, en Touraine les jardins s’inscrivent dans une tradition qui remonte au Moyen Age. Cet été, notre reporter Léo Paillard nous les fait découvrir passionnément ; alors que Marie Desroches et Maryse Friot nous invitent à les cultiver !

Un peu d’histoire…

Au Moyen Age, vu comme l’œuvre de Dieu sur terre, le jardin se doit de refléter la perfection et la beauté divine. Principalement utilitaire, on y cultive les fruits, les légumes et les médicinales.

C’est une ordonnance de Charlemagne à la fin du VIIIe siècle, le Capitulaire de Villis, qui pose les règles du jardin médiéval : une ordonnance dont on attribue la rédaction au célèbre scribe Alcuin, abbé de Marmoutier. On y trouve une liste des principales plantes qu’on se doit de cultiver : 73 herbes, 16 arbres fruitiers, 3 plantes textiles et 2 plantes tinctoriales, dans un jardin clos, partagé en espaces thématiques et en parterres réguliers. Le potager est généralement plus grand que le jardin médicinal.

C’est à la Renaissance, à la fin du XVème siècle, que la décoration renouvelle l’art des jardins

Les premiers modèles arrivent d’Italie grâce à Charles VIII et Louis XII, en même temps qu’apparaissent des châteaux d’un genre lui aussi nouveau. La douceur de vivre en Val de Loire devient une référence, et c’est à cette époque que notre région reçoit l’appellation de « Jardin de la France ». L’art des jardins « à la française » fait école : après les premiers aménagements d’Amboise et de Blois, il s’étend à l’ensemble des châteaux du Val de Loire.

Au XVIIème siècle, des végétaux ‘nouveaux’ affluent !

Grâce à l’arrivée au port de Nantes d’arbres et de plantes d’Amérique, grâce à la Loire qui permet de les acheminer, et grâce au climat propice : les parcs et jardins de ses châteaux vont s’orner de raretés botaniques. Cèdres, chênes rouges, tulipiers, séquoias… mais aussi plantes ornementales ou médicinales : cette nouvelle diversité va petit à petit gagner les villes au XIXème siècle, et permettre la création des parcs urbains. Le jardin devient partie intégrante de la ville ; et les parcs ‘fleurissent’ en Val de Loire, avec leurs pièces d’eau, ponts, kiosques, ou statues… C’est en 1872 par exemple qu’est créé le jardin des Prébendes d'Oé de Tours par les frères Bühler, célèbres architectes paysagistes, inspiré de l’art du jardin à l'anglaise, en vogue en France depuis la fin du XVIIIe siècle.

Quant aux jardins maraîchers, leur développement en périphérie des villes date seulement du XIXe siècle,. Une activité très dynamique qu’on retrouve encore aujourd’hui, tout comme les nombreux jardins ouvriers qui contribuent eux aussi à enrichir notre culture ‘maraîchère’.

Cet été sur France Bleu Touraine visitons les jardins de Touraine avec notre reporter Léo Paillard; et cultivons-les avec la SHOT, Société d'Horticulture de Touraine !

« Le Conseil Jardin de Maryse Friot » samedi et dimanche à 7h16 et l'émission « Les Experts Jardin » avec Maryse Friot samedi 9h – 10h

« Les Jardins de Touraine » avec Léo Paillard du Lundi au Vendredi 6h26, 9h46, 12h32, 16h42, 18h40 et le samedi à 10h16

Depuis les classiques jardins de Villandry, jusqu’au très contemporain Festival International de jardins de Chaumont-sur-Loire, Léo Paillard nous propose cet été de profiter de la diversité des nombreux jardins de notre région. Ainsi, au fil de l’été, nous irons nous promener en bonne compagnie dans les jardins suivants :

Chédigny, le village des roses, seule commune de France classée ‘jardin remarquable’ : histoire du village, implantations de roses anciennes, réouverture du jardin du presbytère. Avec Pierre Louaut – maire du village http://www.chedigny.fr/

Le jardin du Clos des Cèdres à St Cyr sur Loire : découverte de ce jardin conçut comme « un tableau », « une toile posée sur un chevalet ». Avec Françoise Roullier – Propriétaire des lieux http://www.jardinduclosdescedres.org/

Château de Chenonceau : les Jardins de Diane, le nouveau jardin en hommage à Russel Page (paysagiste de renom) qui a notamment fait des plans pour la famille Menier. Avec Nicolas Tomlan – Directeur botanique au château de Chenonceau https://www.chenonceau.com/

Arboretum de la Martinière à Veigné : longue ballade à travers les continents, de l’Asie à l’Afrique en passant par l’Amérique du Nord … Les arbres nous font voyager . Avec Michel Davo – Propriétaire des lieux http://arboretumveigne.hautetfort.com/

Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon : un arboretum conçut comme une collection végétale. Un musée du végétal. Avec Jacques Boutaud – Propriétaire des lieux http://www.lapetiteloiterie.fr/lpl/

Château et jardins de Valmer à Chancay : découverte des jardins de Valmer, jardins en terrasse que l’on découvre palier par palier. Avec Richard Savaete – Jardinier au château de Valmer http://www.chateaudevalmer.com/

Jardin des Prébendes d’Oé à Tours : un jardin public bien aimé des tourangeaux, mais peu connaissent son histoireL. Avec Sylvie Saulnier – Responsable des collections végétales et animales de la ville de Tours, et Jérôme Fauquembergue – Responsable de l’équipe des jardiniers du jardin des Prébendes.

Château de Langeais : le jardin qui surplombe le château, conçut comme un jardin de curé, puis le parc derrière les vestiges du premier château. Avec Amélie Delaunay – Médiatrice culturelle au château de Langeais, et Marc Barthélémy – Jardinier au château de Langeais http://chateau\-de\-langeais.com/

Château de La Bourdaisière à Montlouis : Conservatoire nationale de la tomate … et toute les festivités qui sont liés (fête des plantes et des poules, fête de la tomate). Avec Nicolas Toutain – Chef jardinier au château de la Bourdaisière https://www.labourdaisiere.com/

Prieuré St-Cosme à La Riche : ré-ouvert depuis quelques années, le prieuré redevient peu à peu comme il devait-être au moyen âge. Découverte du jardin potager et évocation du passage de Ronsard avec les rosiers avec Vincent Guidault, responsable du site http://www.prieure\-ronsard.fr/

Château Gaillard à Amboise : histoire de ce lieu oublié d’Amboise qui était pourtant le domaine qui nourrissait le château royal d’Amboise + Dom Pacello, l’homme qui importa les oranges et les jardins à l’italienne en France. Avec Marc Lelandais, propriétaire http://www.chateau\-gaillard\-amboise.fr/

Château du Rivau à Lémeré : ballade sur le domaine à la découverte des différents jardins, et des Contes de fées dont ils sont inspirés. Avec Patricia Laigneau, propriétaire et conceptrice des jardins https://www.chateaudurivau.com/fr/

Jardins de Villandry : histoire et souvenirs avec Henri Carvalo, propriétaire http://www.chateauvillandry.fr/

Les deux vergers conservatoires des Croqueurs de Pommes à Veigné et à Monts : l’association qui assure la promotion et la préservation des variétés fruitières anciennes, et en particulier le légendaire pommier du Dr. Bretonneau, retrouvé en Angleterre et rapatrié en Touraine. Avec Jean Chabault, président des Croqueurs de Pommes de Touraine http://lescroqsdetouraine.free.fr/

Loches – le jardin médiéval du Donjon Royal : au pied du donjon, un jardin de 700m2 fait revivre fidèlement la tradition du potager et jardin de simples au Moyen-âge, avec quelques plantes oubliées à redécouvrir. Avec Pauline Joly, guide conférencière au Donjon http://www.chateau\-loches.fr/le\-jardin\-medieval

Cheverny – le jardin des apprentis : on redécouvre ce jardin rénové depuis une 10aine d’années, un jardin contemporain créé à l’origine par les apprentis jardiniers, une tradition à Cheverny. Avec Charles Antoine de Vibraye, propriétaire et Samy Bouda, jardinier et ancien apprenti http://www.chateau\-cheverny.fr/

La reconstitution des jardins à la française de Chambord avec Jean d’Haussonville, directeur du Domaine de Chambord https://www.chambord.org/fr/

Chaumont sur Loire – le festival International des Jardins, ‘Flower Power’ : découverte des différents jardins et de l’inspiration des créateurs pour cette édition 2017 sur le thème du ‘Flower Power’ avec Chantal Colleu Dumont, directrice du Domaine de Chaumont sur Loire et du Festival International des Jardins http://www.domaine\-chaumont.fr/

Le Clos Lucé à Amboise avec François de Saint Bris, directeur ; et David Nabon, jardinier. http://vinci\-closluce.com/fr

Jardin Botanique à Tours : ballade au Botanique, depuis ses origines de jardin scientifique du Dr. Bretonneau, jusqu’à nos jours et la création l’an dernier du nouveau jardin d’ambiance japonisante, clin d’œil à la ville jumelle de tours au Japon Takamatsu. Avec Emilie Boileau de ‘Touraine Terre d’Histoire’, qui propose des ballades thématiques autour du patrimoine végétal de Touraine https://www.touraineterredhistoire.fr/ http://www.tours.fr/services\-infos\-pratiques/TPL\_CODE/TPL\_JARDINS/PAR\_TPL\_IDENTIFIANT/1/240\-principaux\-jardins.htm

Les Rendez-vous Jardin de France Bleu Touraine en Podcast

https://www.francebleu.fr/emissions/les\-experts\-jardin\-de\-france\-bleu\-touraine/touraine

https://www.francebleu.fr/emissions/6h42\-les\-conseils\-jardin\-de\-france\-bleu\-touraine\-samedi\-0

https://www.francebleu.fr/emissions/les\-conseils\-jardin\-de\-france\-bleu\-touraine/touraine

Pour mieux connaître les jardins de Touraine et leur histoire

http://jardins\-valdeloire.com/fr/histoires\-de\-jardins

https://www.jardins\-de\-france.com/

http://www.jardinez.com/Parcs\-et\-jardins\-en\-France\-Centre\-Val\-de\-Loire\_Indre\-et\-Loire\_6\_37\_fr

http://regionfrance.com/jardins\-remarquables\-region\-centre

http://shot37.fr/