Cette semaine, France Bleu Nord vous offre vos entrées "famille" à l'AQUABOWLING CENTER à Hesdin, pour vos vacances de la Toussaint!

JOUEZ CETTE SEMAINE DANS LA BARAQUAQUIZZ POUR TENTER DE GAGNER VOTRE PASS FAMILLE

Jouez du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 11h à 12h et tentez d'engranger le maximum de points (des frites) pour emporter votre Pass Famille à l'AQUABOWLING CENTER à Hesdin pour les vacances de la Toussaint !

AQUABOWLING CENTER DE L'HESDINOIS : ANNIVERSAIRE 6 ANS !

Un lieu très crazy...et très famille:

C'est un espace aquatique pour se jeter à l’eau; son espace wellness pour se détendre et garder la forme, son bowling pour s'amuser en famille. Penadant les vacances scolaires l'Aquabowling Center propose de multiples activités pour tous : Jeux flottants, bubble foot, laser tag, shiatsu, transat bowling,...

Animations durant les vacances de la Toussaint à l'ABC :

- Les lundis, vendredis et dimanches de 14h à 17h : Structure gonflable

- Les Mardis et Jeudis de 15h à 16h : Défis de 14h à 15h et de 16h à 17h : Jeux gonflables

- Mercredi 24/10 : l'ABC fête ses 6 ans; 2€ l'entrée unique, diverses animations dans le complexe.

- Mercredi 31/10 : Halloween, eau colorée, maquillages enfants, ....

- Les Samedis de 15h à 16h : CROSS FIT enfants / ludique / fun / sportif....Nombreux lots à gagner ! :)

INFOS + ICI abc-lhesdinois.fr