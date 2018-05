La fête des Mères sera inoubliable avec France Bleu Limousin cette semaine !!

Quoi de mieux que des roses pour la fête des Mères ?

Gagnez un rosier avec le Jardin de Plaisance au Vigen

Un rosier à gagner tous les jours avec Le Jardin de Plaisance au Vigen et France Bleu Limousin - CC-Jaclou-DL

Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais /

Jean Gastaldi, écrivain

Samedi 26 et dimanche 27, le Jardin de Plaisance au Vigen vous propose un week-end spécial fête des Mères avec plusieurs variétés de rosiers, un mini salon du livre "spécial jardin" et bien d'autres surprises !

Du romantisme !

Gagnez vos places pour applaudir Julien Clerc au Zénith de Limoges le 09 décembre à 17h00

On a tous en tête une chanson de Julien Clerc ! Rendez-vous en décembre dans le cadre de sa "tournée des 50 ans" pour partager ensemble des moments d'émotions inoubliables au Zénith de Limoges

La Cavalerie par Julien Clerc, ça vous rappelle forcément quelque chose ? histoire d'une chanson par @ToescaMarc dans #PopStorypic.twitter.com/GtlTJbSFf2 — France Bleu Com' (@francebleucom) May 11, 2018

Gagnez le dernier album de Herbert Léonard "l'essentiel"

Retrouver les grands tubes de l'artiste dans cet album "l'essentiel" à gagner cette semaine ! - CC-Seby9

Un album pour retrouver les grands tubes de Herbert Léonard comme "pour le plaisir", "amoureux fou", "Puissance et gloire", "Quand tu m'aimes", "Petite Nathalie"...mais aussi des chansons inédites.

Sortie officielle de cet album prévue le 25 mai

Gagnez le dernier album éponyme de Amaury Vassily sorti le 18 mai

Gagnez vos places pour le concert de HK à Tulle à la salle de l'Auzelou le 26 mai dans le cadre de la Recycling Party

Un cadeau spécial Maman Foot !

Pour suivre la coupe du monde qui démarre le 14 juin, France Bleu Limousin vous offre un grand écran ! Gagnez votre téléviseur Led 81 cm Thomson dans la finale du Quiz vendredi 25 mai

Un téléviseur Thomson 81 cm à gagner cette semaine / photo non contractuelle - CC-Stephan Legachev

Pour gagner ce magnifique cadeau, jouez avec nous au Quiz Limousi à 11h au 05 55 34 5000

Une fête des mères gourmande !

Gagnez un panier gourmand à retirer dans les Drives Fermiers de Limoges ou Brive

Un panier gourmand d'une valeur de 5O euros à gagner dans le cadre de l'opération Printemps à la ferme avec France Bleu Limousin - ©Drive Fermier Limoges

En savoir plus sur l'opération Printemps à la ferme avec France Bleu Limousin

Et toute la semaine sur notre page Facebook...

Gagnez vos invitations pour applaudir Vincent Dedienne à l'Opéra de Limoges le 30 mai à 20h30

Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie le théâtre et le one-man-show et livre avec "S’il se passe quelque chose" un autoportrait à la fois drôle et sensible.

Surveillez notre page Facebook !! Aimez, commentez et vendredi 25 mai, gagnez ces deux places de spectacle dans "ça vaut le détour"

Bonne chance à tous !