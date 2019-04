Challenge Allons-y à Vélo à Metz, montez votre équipe et faites grimper le compteur

Du 1er au 31 mai 2019, faites du vélo, entre amis, en famille, entre collègues, à l'école... engrangez des kilomètres et gagnez des cadeaux dans le cadre de l'opération Allons-y à Vélo dans la métropole de Metz.

Prenez votre vélo et participez au challenge Allons-y à Vélo à Metz

Metz, France

France Bleu Lorraine est partenaire de Allons-y à Vélo, un challenge métropolitain à vélo gratuit et ouvert à tous !

Durant la période du 1er au 31 mai 2019 et sur tout le territoire de Metz Métropole, l'association Metz à Vélopropose aux habitants de Metz Métropole de relever le défi : se déplacer le maximum à vélo ! Grâce à l'application Naviki les participants comptent les kilomètres effectués. En équipe, pour leur entreprise, leur association, leur école.... Il faudra parcourir le plus de kilomètres à vélo durant la période du challenge lors de trajets du quotidien, pour faire monter le compteur et pour gagner de nombreux lots.

Trois façons de participer au challenge, trois catégories de challenges :

Challenge organisations, entreprises, associations, administrations,...

Challenge en équipe libre : famille, amis...

Opération Allons-y en vélo à l'école : pour les classes de tout niveaux...

Vous êtes partant ?

Pour participer, il faut vous inscrire sur le site de Allons-y à Vélo, puis charger l'application NAVIKIqui vous permettra de comptabiliser vos kilomètres, de créer vos équipes, de vous raccrocher à une équipe existante, de planifier vos itinéraires.

Et si vous n'avez pas de vélo, le service de location Velomet' vous en prête un pour participer au challenge.

Le vélo c'est rapide ! Le vélo c'est bon marché ! Le vélo c'est la liberté !

A vous de convaincre votre entourage de participer. Le vélo c'est bon pour la santé, pour votre porte-monnaie et pour bien d'autres choses...

Toutes les bonnes raisons de faire du vélo - Association Metz à Vélo

Privilégiez un mode de transport propre et économique

Aujourd'hui le réflexe voiture est bien ancré, seulement avec les enjeux environnementaux actuels, le vélo peut être une bonne alternative. C'est pourquoi ce challenge se veut être une source de motivation pour changer nos habitudes, il s'agit de se rendre compte qu'il est possible d'effectuer nos trajets du quotidien à vélo, surtout en ville !