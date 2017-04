Dimanche 30 avril 2017 dans la commune des Pieux dans la Hague est organisé un Challenge de Mobylettes au profit de la SNSM. Le Challenge Mob SNSM dans la Manche n’est ni une course, ni une compétition mais un rassemblement pour une bonne cause, de joyeux drilles passionnés par les mobylettes.

Dans le bourg et place de la Lande aux Pieux, des mobylettes anciennes vont défiler et s’exposer. Les engins doivent avoir un moteur non trafiqué, 100% d’origine. Les écuries de 4 à 12 personnes auront toutes un thème différent, seules la bonne humeur, l'originalité et l'extravagance sont de rigueur pour ce Challenge Mob SNSM.

" Nous on est ringard et on est là pour rigoler" annoncent les organisateurs. Un classement sur le comportement et l’originalité des équipages sera défini par le public présent.

Le Challenge Mob SNSM aux Pieux en pratique :

A partir de 9h30 : Défilé de mobylettes anciennes dans la rue centrale des Pieux.

A Partir de 10h : les pilotes et leurs engins se rendent sur le circuit du Challenge Mob SNSM.

Après une pause repas, les équipages reprennent le circuit jusqu’à 18h.

Toute la journée sur la place de la Lande le public pourra admirer les mobylettes, participer à des animations et se restaurer avec des grillades et des frites (des vraies ! )

A 21h00 un Grand Bal en extérieur est prévu. (le soleil a été commandé pour la journée…)

Le Challenge Mob au profit de la SNSM :

En 2016 dans la Manche, la société nationale de sauvetage en mer a effectué 160 sorties et sauvé 250 personnes. Cette association financée essentiellement par la générosité du public a besoin de dons.

En 2017 la SNSM fête ses 50 ans et s’est vu en février dernier, attribué le label Grande cause nationale 2017 par le Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Une bonne nouvelle pour cette association qui a besoin de visibilité, de reconnaissance et d’argent.

C’est pour aider l'association que les commerçants bénévoles des Pieux ont organisé le Challenge Mob. Tous les bénéfices de la journée du 30 avril 2017 seront reversés à la SNSM.

Dernières inscriptions pour le Challenge Mob des Pieux:

Actuellement 25 équipes et une centaine de pilotes sont inscrits au Challenge Mob. Il reste quelques places disponibles…Vous avez une mobylette, souhaitez participer et contribuer ainsi au financement de l'association des "Chevaliers de la mer" ?

Inscrivez-vous chez "T'cheu p'tit Louis" 17 Rue Centrale, 50340 Les Pieux. Tel : 02 33 52 43 18

Suivez l'actualité de la manifestation sur la page Facebook : Challenge Mob SNSM