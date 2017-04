Les 29, 30 avril et 1er mai entre Saint-Lô et Coutances à l’étang de Marigny-le-Lozon dans la Manche se déroulent les championnats de France de voiliers radiocommandés. Les meilleurs skippers de France sont présents pour tenter de décrocher leur sélection pour les championnats du monde à venir.

Les championnats de France Maquettes de bateaux à Marigny-le-Lozon sont organisés par Le club Miniflotte-50 qui est le seul club officiel de la Manche affilié à la fédération française et reconnu par le ministère de la jeunesse et des sports. Le club a déjà organisé des championnats de France maquettes, notamment en 2006, 2009, 2011 et 2016.

Les championnats de France de Maquettes de bateaux à Marigny-le-Lozon attend des concurrents en provenance d'Ile de France, de la région PACA, de l'Orléanais, des Hauts de France et de Normandie. Les skippers ont pour ambition de décrocher leur sélections pour les championnats du monde. Trois d'entre eux sont déjà sélectionnés et partiront en Juillet en Pologne.

Samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai à l’étang de Marigny-le-Lozon dans la Manche, les régates des championnats de France de voiliers radiocommandés sont prévues de 9 h à 18 heures, sans interruption. Du beau spectacle en perspective!

Entrée gratuite.