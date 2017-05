Du 15 au 22 juin sur la plus belle avenue du monde

Fort du succès de ses cinq premières éditions, Champs-Élysées Film Festival, créé par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, présente sa sixième édition qui se déroulera du 15 au 22 juin, avec toujours et plus que jamais à cœur d’offrir au public parisien le meilleur des cinémas français et américains indépendants.

Le Jury 2017 sera composé de talents venus de tous horizons et ayant une implication forte dans le cinéma indépendant français :

Lolita Chammah, actrice,

Lola Créton, actrice,

Vincent Dedienne, comédien, humoriste et auteur,

Jérémie Elkaïm, acteur, scénariste et réalisateur,

Camélia Jordana, chanteuse et actrice,

Gustave Kervern, réalisateur et acteur,

Karidja Touré, actrice.

Ce jury aura pour mission de récompenser le meilleur des 6 films de la compétition américaine indépendante ainsi que le meilleur des 6 films de la nouvelle compétition française indépendante. Comme chaque année, le public sera invité à voter pour son film favori dans le cadre du Prix du Public.

Pendant cette semaine, de nombreux invités viendront également à la rencontre des festivaliers :

L’acteur Claude Brasseur, Invité d’honneur français,

Le réalisateur américain Alex Ross Perry, Invité Ciné Indé,

Le réalisateur Jerry Schatzberg, Invité d’honneur américain

Les réalisateurs Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Invités d’honneur français,

Et l’actrice française Aïssa Maïga qui viendra à la rencontre des Parisiens.

Autre nouveauté de cette édition, une programmation musicale exclusive et audacieuse faisant la part belle à la nouvelle scène parisienne et qui permettra aux festivaliers de se retrouver tous les soirs sur le Rooftop du festival, la plus belle terrasse de Paris, pour écouter Camp Claude, La Féline, Requin Chagrin, Juliette Armanet, Sarah Savoy et les DJ sets de Piège à garçon.

Les soirées d’ouverture et de clôture seront, pour la première fois, ouvertes au public. Ainsi, le film Florida Project de Sean Baker lancera cette semaine cinématographique au Gaumont Marignan et sera suivi d’une soirée au Petit Palais et d’un concert de Zombie Zombie.

Également au programme de cette sixième édition :

20 courts métrages français et américains seront récompensés par le Prix du Public et pour la première fois par le Prix du Jury présidé par Louis-Do de Lencquesaing. L’acteur et réalisateur français aura à ses côtés :

Laetitia Dosch, actrice, dramaturge, scénariste et journaliste française,

Marie-Louise Khondji, fondatrice de la plateforme le CiNéMa Club

Dounia Sichov, actrice, monteuse, réalisatrice et productrice française,

Christophe Taudière, responsable du pôle court métrage de France Télévisions.

Tous les soirs se dérouleront sur l’avenue des tapis rouges qui accueilleront des avant-premières françaises et américaines de films prestigieux, en présence des équipes des films.

Après Détroit en 2015 et Chicago en 2016, Champs-Élysées Film Festival fera escale cette année à la Nouvelle-Orléans, avec une programmation cinéphile et haute en couleurs autour de 7 films ayant pour décor cette ville mythique aux influences multiples. Les festivaliers pourront également assister à une table ronde sur la place du cinéma dans cette ville. Cette section sera officiellement lancée lors du Before du festival le 19 mai au Reflet Médicis, avec une soirée aux saveurs épicées et la projection des films Angel Heart d’Alan Parker et La Féline de Paul Schrader.

Toujours dans une volonté forte de faire du festival un carrefour entre les arts, sera organisée, en partenariat avec la Slow Galerie, une exposition d’illustrations réunissant 47 œuvres exclusives d’artistes sur le thème de la Nouvelle-Orléans.

Les (Re)découvertes, 7 grands films cultes dans des versions totalement inédites (director’s cuts, one-time directors, versions alternatives…) seront à découvrir.

Une série de 3 tables rondes modérées par Cinemateaser proposera une réflexion sur la place et les perspectives du cinéma indépendant aux États-Unis et en France en présence des membres du Jury et des réalisateurs des films en compétition.

The heart of Paris beats for film industry – Industry Week, les journées professionnelles du festival, reviendront du 20 au 22 juin avec la sixième édition des US in Progress et la quatrième édition de Paris Coproduction Village. La conférence de presse d’Industry Week aura lieu à Cannes le 22 mai à 18h au L^A.M.E

Le festival soutiendra à nouveau cette année l’association caritative Rêve de Cinéma et organisera l’opération « Champs-Élysées Film Festival à l’hôpital » dont le but est de projeter aux enfants d’hôpitaux parisiens le film La Princesse et la Grenouille. Au total, plus de 80 films et près de 100 séances auront lieu dans toutes les salles de l’avenue des Champs-Élysées : le Balzac, le Gaumont Marignan, le Lincoln, le Publicis Cinémas, l’UGC George V, rejoints cette année par Le Club de l’Étoile.