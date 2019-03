Changement d'heure d'été dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2019 : gagnez votre montre

Dans la nuit du 30 au 31 mars 2019, nous passons à l'heure d'été. Avancez vos horloges d'une heure !

Dans la nuit de samedi à dimanche, vous allez perdre une heure de sommeil. Nous passons à l'heure d'été et vous pourrez profiter de la lumière du soleil plus longtemps en soirée. A cette occasion, dans la matinée du samedi 30 mars et dimanche 31 mars, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass vous offre des montres France Bleu collector.

Petite histoire du changement d'heure

Passage à l'heure d'été © Fotolia

Le principe de changement d’heure est appliqué dans plus de 70 pays de par le monde. Il consiste à ajuster l’heure locale officielle dans le but de profiter des heures d’ensoleillement supplémentaires du printemps, jusqu’au milieu de l’automne. Son principe est fort simple : lors du passage à l’heure d’hiver, on recule l’heure de soixante minutes, et ce, exactement à 3 heures du matin alors que contrairement, pour le passage à l’heure d’été, on avance l’heure de soixante minutes à compter de 2 heures du matin. Le premier nous permet alors de gagner une heure et le second, d’en perdre une, mais aussi, de pouvoir profiter des heures d’ensoleillement plus longues, qui s’étendent souvent jusqu’en soirée.

C’est d’abord en 1784 que Benjamin Franklin, physicien, écrivain et diplomate américain, souligne l’idée de décaler les heures aux changements de saisons, dans le but d’économiser de l’énergie. Mais personne ne donna suite à l’idée jusqu’à ce qu’elle fut relancée en 1907 par un inventeur et entrepreneur britannique du nom de William Willet. Dans le cadre d’une campagne sur l’économie d’énergie, il publie une brochure appelée « Waste of Daylight » (Gaspillage de la lumière du jour) dans laquelle le processus est expliqué. L’Allemagne fut le premier pays à participer à cette nouvelle mesure et peu de temps plus tard, ce fut au tour de l’Angleterre en 1916. La France, pour sa part, leur emboîta le pas la même année, sous l’initiative du député des Basses-Alpes, André Honnorat. Cependant, le changement d’heure fut annulé en 1945, suite à l’Occupation allemande. On réinstaure enfin le changement d’heure en 1975, à des fins économiques.

Le Parlement européen a approuvé le 26 mars 2019 à Strasbourg la fin du changement d’heure saisonnier dans l’Union européenne. Il propose que la mesure ne devienne effective dans tous les pays qu’à partir de 2021.