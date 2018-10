Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre, nous passons à l'heure d'hiver. A cette occasion, France Bleu Gard Lozère vous offre votre montre.

N'oubliez pas le changement d'heure ce week-end !

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018 à 3 heures du matin, il sera 2 heures.

Concrètement, cela signifie deux choses.

Tout d'abord, la bonne nouvelle : avec le passage à l'heure d'hiver, nous dormirons une heure de plus dans la nuit du 27 au 28 octobre.

dans la nuit du 27 au 28 octobre. Ensuite, changement d'heure oblige, la nuit tombera plus tôt à partir de dimanche.

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018 c'est le passage à l'heure d'hiver © Getty

Astuce

Chaque année, c'est la même chose : difficile de retenir dans quel sens se fait ce changement d'heure, et les pannes de réveil sont fréquentes ! Voici un moyen mnémotechnique pour vous aider : En octobRE, on REcule d'une heure, en AVril, on AVance d'une heure.