Chantez Pascal Obispo, Gim's ou Jenifer et gagnez vos places pour France Bleu Live

Les 17, 18 et 19 avril, France Bleu Live s'installe aux 2 Alpes. Trois artistes et trois concerts exceptionnels ! Chantez Gims, Jenifer ou Pascal Obispo, déposez votre vidéo, soyez sélectionnés et gagnez vos places !

Chantez Gims, Jenifer ou Pascal Obispo ! Le principe est simple :

Chantez un court extrait de votre artiste préféré (e)

Réalisez une courte vidéo

Déposez là ci-dessous (attention pas plus de 30 Mo)

Soyez décalés, originaux ou, au contraire, fidèle à l'artiste. Travaillez votre mise en scène et faites vous plaisir.

Vous avez jusqu'au 10 avril pour déposer vos vidéos. Ensuite, un jury de France Bleu Isère déterminera les vidéos les plus convaincantes, celles qui nous "tapent à l’œil".

Les résultat des contributions seront dévoilés la semaine du 8 avril, ici même.

Allez au travail :)