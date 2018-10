Chants d'elles c'est 3 semaines de musique, chansons, rencontres avec des artistes, ateliers chantés, cabaret, émissions de radio, expositions photographiques, cinéma, stage de chants, initiation aux danses de bal folk, lectures, écriture, poésie...

Le festival en chiffres:

En 19 éditions, le festival Chants d'Elles a proposé 650 artistes! Cette années le festival réuni 66 artistes dont 32 artistes régionales dans 46 lieux.

La marraine: Marianne Aya Omac

Auteur, compositeur, guitariste, chef de chœur, Marianne commence la musique à l’âge de 9 ans et après 5 années de piano et la découverte de Joan Baez, elle s’initie à la guitare. A l’âge de 18 ans, elle part vivre un an au Mexique où elle écrit ses premières chansons. A partir de 1992, c’est au cœur des rues de Montpellier qu’elle forge ses premières armes. En 2017, elle participe à l'émission de TF1 The Voice saison 6. En savoir plus sur Marianne Aya Omac

La programmation:

Mardi 30 octobre Ouverture / Albaricate Hotel de ville de Rouen (76)

Mercredi 31 octobre Albaricate chez l'habitant à Radepont -27 (complet)

Samedi 3 novembre Rouen aux Chants d’elles de 14h à minuit concerts dans la ville de Rouen

Samedi 3 novembre Duo S’Adouno - Bibliothèque St Sever à Rouen

Dimanche 4 novembre Orange Diatonique - Espace Y. Boitrelle à St Léger du Bourg Denis (76)

Dimanche 4 novembre Les Elles du vent - Chapelle de Beuzeville à Beaumont-le-Hareng (27)

Mardi 6 novembre Elsa Triolet, (1896-1970) les mots et les bijoux - Centre socioculturel

Saint-Etienne du Rouvray (76)

Mardi 6 novembre ChänChän - Centre A.Malraux de Rouen

Mardi 6 novembre Canine / 1re Partie : Foray - Espace F.Mitterrand à Canteleu (76)

Mardi 6 novembre Nobody’s Cult - Centre S.Signoret à Amfreville-la-Mivoie (76)

Jeudi 8 novembre Magic Beam Sisters & Robert - Le p'tit bar de la mairie à

Sainte-Marie-d'Attez (27)

Vendredi 9 novembre Souvenirs de Karen Dalton - Librairie entre page et plage à Etretat (76)

Vendredi 9 novembre Sara Pavón Castillero - Salle des fêtes à Belbeuf (76)

Vendredi 9 novembre Eliott / Small Volcanos - Gare aux Musiques à Louviers (27)

Samedi 10 novembre Free Songs - Château à Saint-Martin-du-Bec (76)

Samedi 10 novembre Claire Jau - I.C.ART à Fontaine-en-Bray (76)

Dimanche 11 novembre Pauline Drand - chez l'habitant à Bihorel (76)

Dimanche 11 novembre “Les mots dits” - Le rêve de l'escalier à Rouen

Lundi 12 novembre Claire Jau - Hôtel de région à Rouen

Mardi 13 novembre Leyla Mc Calla - Maison de l'université à Mont-Saint-Aignan (76)

Mardi 13 novembre Ÿuma / You - Espace F.Mitterrand à Canteleu (76)

Mercredi 14 novembre Vanina de Franco - Médiathèque P.Perret à Tourville-la-Rivière (76)

Mercredi 14 novembre Katia Guerreiro - Chapelle Corneille à Rouen

Jeudi 15 novembre Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Zëro - Espace F.Mitterrand à Canteleu

(76)

Jeudi 15 novembre Sarah McCoy / 1re Partie : Alex Mirey - Espace P.Torreton à

Saint-Pierre-Lès-Elbeufs (76)

Vendredi 16 novembre Au cœur de l’exposition photographique du festival Entr(E)voir - Pôle

régional des savoirs à Rouen (76)

Vendredi 16 novembre Ruby Shoes - Le Loc' à Fécamp (76)

Vendredi 16 novembre Juliette “J’aime pas la chanson !” (COMPLET) - Théatre Charles Dullin à

Grand Quevilly (76)

Vendredi 16 novembre Marianne Aya Omac en quintette - Espace Aragon à Oissel (76)

Vendredi 16 novembre Les goules poly “Criatura” / 1re Partie : Chorale Voix de Femmes -

Centre J.Prévost à Saint-Etienne-du-Rouvray (76)

Samedi 17 novembre Emmanuelle Lafon / Joris lacoste “Bla bla bla - Théatre des deux rives à

Rouen

Samedi 17 novembre Anan’Ké - ferme du Val de Bures à Bellencombre (76)

Samedi 17 novembre Cabaret des Elles - Salles des fêtes au Mesnil-Esnard

Dimanche 18 novembre Le goéland qui fait miaou - Centre Voltaire à Déville-les-Rouen (76)

Dimanche 18 novembre Gianna M - Salle R.Debarre aux Authieux sur le port Saint-Ouen (76)

Dimanche 18 novembre Mme Nomadski / 1re Partie : T.V.A - Ciné théatre à Saint-Saëns (76)

Dimanche 18 novembre Marianne Faithfull, Fleur d’âme (film) / 1re Partie : Ellah A. Thaun -

Espace F.Mitterrand à Canteleu (76)

Dimanche 18 novembre Octantrion et Participation d’Eskelina - Le p'tit bar de la mairie à

Sainte-Marie-d'Attez (27)

Mardi 20 novembre “Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute” - Théatre de la Foudre à

Petit-Quevilly (76)

Mardi 20 novembre Liz Cherhal / 1re Partie : Huit Nuits - La Traverse à Cléon (76)

Mercredi 21 novembre “Oooh la vache !” Cie Zameliboum - Centre J.Prévost à

Saint-Etienne-du-Rouvray (76)

Mercredi 21 novembre Qu’en pense Gertrude - Bibliothèque Galilé à Oissel (76)

Mercredi 21 novembre “Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute”- Théatre de la Foudre

à Petit-Quevilly (76)

Mercredi 21 novembre La surboum de Victorine / 1re Partie : Crenoka -Médiathèque

F.Mitterrand à Grand-Quevilly (76)

Jeudi 22 novembre Yildiz - Chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly (76)

Jeudi 22 novembre “Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute”- Théatre de la Foudre à

Petit-Quevilly (76)

Jeudi 22 novembre Nolwenn Leroy, Tournée Gemme - Les Vikings à Yvetot (76)

Vendredi 23 novembre Swampy River - Centre J.Prévost à Saint-Etienne-du-Rouvray (76)

Vendredi 23 novembre Zaza Fournier - Trianon Transatlantique à Sotteville-les-Rouen (76)

Vendredi 23 novembre Shirley Davis & the Silverbacks / James & black - La Traverse à Cléon

(76)

Samedi 24 novembre Sonorités d’Afrique : À l’ouest, quoi de nouveau ? - Médiathèque la

Navette à Elbeuf-sur-Seine (76)

Samedi 24 novembre Stage chant avec Tania Zolty - La gare aux musiques à Louviers (27)

Samedi 24 novembre Perce plafond - MJC du Mont Gargan à Rouen (76)

Samedi 24 novembre Les filles d’avril / Americane Songues - Salle Edmond Calvo à

Pont-Saint-Pierre (27)

Dimanche 25 novembre Initiation aux danses du bal de clôture avec Amélie Affagard Maître es

Danses - Centre S.Signoret à Amfreville-la-Mivoie (76)

Dimanche 25 novembre Journée de clôture - Centre S.Signoret à Amfreville-la-Mivoie (76)

Le PASS Chants d’Elles :

LE PASS CHANTS D’ELLES coûte 5 €. Il est en vente auprès de l’association À Travers Chants. Il donne droit à l’application d’un tarif réduit sur certains spectacles. Le Pass Chants d’Elles est par ailleurs un soutien au festival.

