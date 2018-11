Rendez-vous du 27 novembre au 2 décembre à La Cartonnerie

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du CHARABIA Festival du 27 novembre au 2 décembre à La Cartonnerie de Reims.

CHARABIA Festival 2018

DEUXIÈME EDITION DU CHARABIA FESTIVAL DE REIMS

Barcella et Ulysse Maison d’Artistes en partenariat avec La Cartonnerie ont le plaisir de vous présenter la deuxième édition du Charabia Festival de Reims. Dédié à la Chanson Française et à la poésie sous toutes ses coutures, ce rendez-vous rémois s’annonce lumineux et populaire.

Une programmation musicale sensible et ouverte concoctée avec soin par Barcella et l’équipe d’Ulysse. Notez que la journée du mercredi sera spécialement dédiée aux enfants.

Une deuxième édition à ne manquer sous aucun prétexte du mardi 27 novembre au dimanche 2 décembre !

