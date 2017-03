Charente-Maritime: Peu de poissons pour l'ouverture de la pêche à la truite

Ce samedi, c'était l'ouverture de la pêche à la truite. De nombreux passionnés ont rejoint les différentes rivières et cours d'eau, un jour très attendu pour des milliers de pêcheurs. Nous en avons rencontré quelques-uns sur les bords de la Boutonne, au nord de la Charente-Maritime.

"L' eau est très haute, cela complique la tâche, la lecture est plus difficile mais on ne perd pas espoir ". Le constat est là trois heures à peine après l'ouverture officielle de la pêche à la truite. Pour Philippe, les conditions climatiques difficiles de ces derniers jours expliquent en grande partie ce manque de réussite. Nous sommes à Saint-Séverin-sur-Boutonne, dans le nord de la Charente-Maritime, à la frontière avec les Deux-Sèvres. Un lieu et rendez-vous incontournable pour les passionnés et surtout les connaisseurs. Une rivière traverse le village: la Boutonne, l'un des affluents de la Charente. On ne vient donc pas ici par hasard. Une vingtaine de personnes sont là, canne à pêche dans une main et seau dans l'autre. Le leitmotiv: la patience.

Ce n'est pas pour faire de la destruction. C'est la première, elle va finir dans la casserole mais les autres retourneront à l'eau

On compte 1,5 million de pêcheurs licenciés dans toute la France. 22 000 rien qu'en Charente-Maritime. Parmi eux, Eric, la cinquantaine, vient ici depuis qu'il est tout jeune. Cela fait trois heures qu'il scrute le moindre mouvement sous-marin, en vain. " La truite est un poisson très vif qui remonte le courant. Il faut alors être technique, bouger, le chercher voire changer l'appât ". Sa femme l'encourage dans une forme d'impuissance. Un peu plus loin, de l'autre côté du rivage, Mickaël a eu plus de chances. Il a attrapé l'une des 2600 truites des environs. Celle-ci, il va la garder mais la prochaine, promet-il, sera relâchée: " pêcher une truite n'est que du plaisir. Ce n'est pas pour faire de la destruction. C'est la première, elle va finir dans la casserole mais les autres retourneront à l'eau ". L'histoire ne nous dit pas si certaines ont eu la vie sauve ensuite. Ce qui est sûr, c'est que c'est légal. La loi limite la prise quotidienne à six truites. Au delà, le risque c'est l'amende.

Encore six mois

Alain lui ne risque rien à part peut-être de rentrer bredouille pour cette première journée. Ce Rochelais à la retraite a plutôt l'habitude de la pêche en mer. Les gros poissons, il connait mais comme les autres il patiente en attendant sa première truite: " ce que j'apprécie c'est la nature. Ce matin à l'aube, j'ai aperçu un chevreuil. Il a traversé la rivière puis s'est en allé. Et regardez, ces oiseaux, les canards, il y a un peu de tout ici ". Pour ce qui est de la truite, il aura encore le temps de se rattraper, la pêche reste ouverte pendant six mois, jusqu'en octobre.

Pour Philippe, les conditions climatiques compliquées de ces derniers jours, avec beaucoup de pluie, expliquent en partie cette faible réussite. © Radio France - Nathan Mergy

Gérard, à l'abris, le reconnait: " Pour une belle prise, le silence est de mise ". © Radio France - Nathan Mergy

Une vingtaine de personnes se sont rendues à Saint-Séverin-sur-Boutonne pour ce premier jour de pêche. © Radio France - Nathan Mergy