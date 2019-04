"Chasse de Pâques" au château d'Andrézieux Bouthéon le lundi 22 avril 2019 à partir de 14h

Bientôt Pâques avec les œufs, les poules et les lapins en chocolat !! Venez avec vos enfants et votre panier ramasser ce que les cloches auront laissé!

e parc se transformera en terrain de chasse pour tous les gourmands :

Les plus petits (de 1 à 4 ans et de 5 à 7 ans) auront deux espaces dédiés.

Quand aux plus grands (7-12 ans), ils partiront à la recherche des indices dissimulés dans le parc pour résoudre de nouvelles énigmes afin d’obtenir les précieux œufs en chocolat.

Enfants de 1 à 12 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Entrée au parc libre et gratuite.

