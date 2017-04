La 6ème édition du salon nautique et plaisance investit le port Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin les 28, 29 et 30 avril 2017. Le salon Cherbourg-Nauting c’est un village d’exposants avec des professionnels, des associations, des espaces thématiques et 3 jours d’animations autour de la mer.

En cinq ans d'existence, le succès du Cherbourg-Nauting n'a cessé de croitre. En 2016 le salon nautique et plaisance de la Manche accueillait plus de 8000 visiteurs: propriétaires de bateau, passionnés de sports nautiques, pêcheurs ou simples curieux.

Sur le village du salon vous trouverez des articles de plongée, de l'appareillage électronique, des cordages, de l'accastillage, des articles de pêche, des planches à voiles, des vêtements de mer, des agences de voyages, de croisières… Sur les pontons des voiliers, des bateaux à moteur seront à vendre.

Côté animations, les visiteurs pourront admirer de vieux gréements, participer à des baptêmes de plongée, d’aviron, de kayak. Un espace "plage" avec un bassin de 200m2 permettra d’essayer plusieurs sports de glisse et de tester un simulateur de surf.

Les chiens sauveteurs feront des démonstrations de leur travail et l’hélicoptère de la Marine Nationale devrait se poser sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin. Dans l’espace du village réservée aux associations locales et clubs de voile des animations gratuites seront proposées au public.

NOUVEAUTÉ de ce Nauting 2017 : une compétition de pêche au bar aux leurres en "No-Kill" c’est-à-dire avec relâche obligatoire des poissons vivants. Le principe est de pêcher le bar dans une zone délimitée, de se prendre en photo avec et de le remettre à l’eau. La compétition de pêche est prévue samedi 29 avril de 10h à 16h30. Les inscriptions se font jusqu’au 24 avril au 06 76 67 17 92.

Pendant le Nauting 2017 , participez à une compétition de pêche en No-Kill

Le Cherbourg-Nauting 2017 en pratique:

Les 28, 29 et 30 avril 2017, rendez-vous Quai de la Hune et place Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin de 10h à 19h .

Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Possibilité de restauration sur place.