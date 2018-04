Cherbourg-Nauting les 27, 28 et 29 Avril

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

La 7ème édition du salon nautique et plaisance s'installe sur le port Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin les 27, 28 et 29 Avril 2018. Le salon Cherbourg-Nauting est un village d’exposants avec des professionnels, des associations, des espaces thématiques et de nombreuses animations et initiations.