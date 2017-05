Chico and the Gypsies en concert avec France bleu Hérault

Chico & The Gypsies poursuivent leur tournée en 2017 et fêtent les 30 ans de Bamboléo. Ils seront sur la scène du théâtre de la mer de Sète le 29 juillet avec France Bleu Hérault.

Après le succès de la tournée de 2016, Chico and The Gypsies jouent les prolongations. Ils repartent sillonner les routes et posent leurs guitares une nouvelle fois au Théâtre de la Mer à Sète, le samedi 29 juillet 2017 pour une fiesta inoubliable !

Un concert événement à ne pas manquer ! Vous gagnez vos places avec France Bleu Hérault

Chico and the Gypsies - France Bleu Hérault © Radio France

Chico and The Gypsies poursuivent leur tournée et fêtent les 30 ans de Bamboléo en retrouvant sur scène les anciens et historiques des Gipsy Kings lors des concerts : Pablo Reyes, Canut Reyes et Pachaï Reyes.

Chico and The Gypsies sont très heureux de revenir à Sète dans un décor idyllique pour un concert en soutien à l’Association Astrid M.R.C.P.I.

Près de 2h de concert, mélangeant des titres des deux opus de Color 80’s, des titres inédits mais également leurs plus grands succès. Résolument festif et envoûtant, ce spectacle d'exception ravira les fans de la première heure tout comme le grand public pour passer un moment inoubliable… Une fête, un moment de partage sur une musique entraînante mais aussi émouvante. Chico and The Gypsies nous transportent dans un univers magique…