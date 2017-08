Chris Isaak le 02 novembre à l'Olympia

Gueule d'ange et voix sensuelle, Chris Isaak revient sur la scène de l'Olympia le 02 novembre.

Gueule d'ange et voix sensuelle, l'américain cultive depuis le milieu des années 80 l'art de transformer des ballades rock en hymne à l'amour. Tout le monde se souvient de « Wicked Game». Chris Isaak, auteur, compositeur, interprète et acteur signe en 1984 un contrat avec la Warner Brothers Records. Il sort alors l'album Silvertone. Mais c’est d’abord en France que Chris Isaak connait le succès grâce à un second album éponyme contenant le titre « Blue Hotel».

Ce tube campe en tête des charts hexagonaux pendant l’année 1987. En 1989, il enregistre l'opus Heart Shaped World. Ce dernier contient les singles « Wicked Game » qui fait un tabac dans le monde entier et « Kings of the highway », qui sera utilisé pour la publicité institutionnelle spécial Produits Laitiers. Fan d’Elvis et de Roy Orbison, Chris Isaak s'inspire de ses idoles en jouant avec brio au crooner, et en excellant dans la ballade rockabilly. Dans les années 1990, Chris Isaak ne cesse d’enchaîner les succès, de San Fransisco Day (1993) à Speak of the devil (1998) en passant par Forever blue (1995).

Chris Isaak sera en concert le 02 novembre à l'Olympia.