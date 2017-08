Chris Rea le 09 octobre à la Salle Pleyel

À gagner : des places pour le concert de Chris Réa le 09 octobre à la salle Pleyel.

Comme tout grand artiste, Chris Rea a suivi sa propre vision artistique et un chemin qui lui est unique. Même si son exemplaire production musicale est aujourd’hui profondément intégrée dans le code génétique du Rock’n’Roll, on peut dire que sa présence est semblable à une épine scintillante dans le pied d’un milieu qui l’a toujours considéré comme éternel outsider.

Artiste, peintre, fan de Blues et fou d’auto, vidéaste et compositeur de musique classique d’influence italienne, « éclectique » et « marginal » sont deux termes qui sont bien loin de décrire un homme qui a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde.

En 2017, Rea revient à ce qu’il sait faire de mieux : un album de magnifiques ballades Rock qui mettent en valeur sa voix unique et son talent d’écriture. La sortie de nouvel album Road Songs for Lovers est prévue pour la fin de l’année.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, retrouvez Chris Rea en concert à la Salle Pleyel à Paris le 9 octobre 2017.