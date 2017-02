Christelle, styliste illustratrice nancéienne inspirée par le quotidien

Avant de se lancer dans ses propres créations, Christelle, une jeune styliste illustratrice nancéienne est allée affûter ses ciseaux à l’étranger. De retour à Nancy, elle a décidé d’ouvrir son atelier rue Jeanne d'Arc pour porter la marque, «Hilo Milo»

Forte de son expérience parisienne, barcelonaise et australienne, Christelle, une jeune styliste illustratrice diplômée de l’école Condé (école d’art et de design) de Nancy s’est installée rue Jeanne d'Arc de la cité ducale. Un retour aux sources souhaité pour enfin laisser libre cours à son imagination. Après de nombreuses heures de dessins et de couture, les créations de textiles, vêtements et illustrations sortent de son atelier sous le nom, d'«Hilo Milo» :

Pour la création de textiles, je commence par faire des croquis. Ensuite, je choisi l’étoffe en fonction de celles que je récupère à droite et à gauche. Car je préfère utiliser des tissus issus de la «récup» pour réaliser des pièces uniques.»

L' esprit "pin-up" et l'homme moderne sont des créations de Christelle, jeune styliste nancéienne. © Radio France - Laurent Pilloni

Même philosophie pour ses illustrations qui sont imprimées sur des accessoires : trousses, coussins ou calendriers. Fascinée par l’esprit «pin-up», le symbole du charme et de l’érotisme chez la femme, Christelle la met en scène avec une certaine pointe d’humour inspirée par le quotidien de chacun d’entre nous.

Retrouvez toute la création de Christelle sur son site internet.