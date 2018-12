Christine and the Queens est sur France Bleu Loire Océan

Ce mardi, dans l'émission "ça vaut le détour" entre 17h et 17h30

Christine and the Queens sur scène

Nantes, France

Avant de monter, ce soir, sur la scène du Zénith Nantes Métropôle, Christine and the Queens est au micro de France Bleu Loire Océan

Rendez-vous, entre 17h et 17h30, dans l'émission "ça vaut le détour", pour retrouver l'interview, de l'enfant du pays, réalisée par Jean-Jacques Lester

après vous avoir offert les dernières places pour son concert nantais, France Bleu Loire Océan vous invite à retrouver Christine and the Queens, ce mardi entre 17h et 17h30.

Christine and the Queens