Ciboure au Pays basque dans "La Maison France 5"

Vendredi 31 mai, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Ciboure au Pays Basque, à 20h50 dans la Maison France 5.

La Maison France 5 vous emmène cette semaine dans les Pyrénées Atlantiques et vous propose de tremper vos pieds dans l’océan Atlantique qui borde la côte basque et de goûter à la saveur et au charme pittoresque de Ciboure. Une petite station balnéaire nichée au creux de la baie de Saint-Jean-de-Luz et à proximité immédiate des derniers contreforts de la chaîne Pyrénéenne.

Les intervenants de cette semaine

Myriam Touati guide conférencière nous fait la visite de la ville

Chloé de Bailliencourt, créatrice d’une marque de vêtements pour enfants, s’est installée à Ciboure, il y a maintenant 15 ans. Elle habite l’une des plus anciennes maisons de la ville et nous fait découvrir son univers

Supakitch et Koralie partagent leur vie et leurs talents depuis plus de 18 ans. Artistes peintres, ils réalisent ensemble des fresques murales qui mêlent dans une parfaite harmonie leurs techniques de travail respectives

Nous faisons la visite d’une maison de style néo basque : une construction récente qui s’est faite dans le respect des codes architecturaux de la région avec Thomas Vilatte et Aude Fournier, tous deux membres du cabinet d’architecture Miguel Monturo, qui a signé cette réalisation

L’émission va nous donner l’occasion d’aborder d’autres matériaux tels que le marbre avec la visite de l’une des plus anciennes marbreries de la région, située à Saint-Jean-de-Luz. Elle a pour particularité de travailler avec de nombreux designers….Claude Retegui, le petit-fils du fondateur qui dirige aujourd’hui l’entreprise nous en dévoile les secrets.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine...

Changer : on va retrouver Stéphane Millet qui nous emmène à Lyon cette semaine il doit organiser une pièce à vivre dans une maison

Une ferme basque rénovée

On va continuer d’explorer la région avec la visite d’une ferme basque dont la rénovation a été orchestrée par Fabrice Bisauta qui est maître d’œuvre. Les travaux ont duré plus d’un an, apportant d’importantes modifications à la maison : les intérieurs ont été repensés, de nouvelles ouvertures créées, de même qu’une une piscine et un pool house.

Design et bois

On va s’intéresser au design français et notamment à ces créateurs qui ont fait du bois leur matériau de prédilection. Les essences qu’ils travaillent font honneur à la grande diversité des bois français : noyer de Mayenne, chêne des Ardennes, de Normandie et de Picardie ou essences diverses extraites des forêts jurassiennes…

Les terrasses en bois

Le bois est l’un des revêtements extérieurs parmi les plus appréciés, on s’est justement renseigné sur le sujet afin de savoir les essences de bois qu’il est possible d’installer, mais aussi quelles sont les différentes techniques de pause et tous les autres conseils de bon usage avant de se lancer dans l’aventure.

Le terrazzo

On va continuer à parler matériaux et s’intéresser au terrazzo. En ce moment on assiste à un véritable engouement pour ce revêtement très ancien, mélange de fragments de pierre naturelle de marbre coloré, de ciment, on le trouve aujourd’hui sous de multiples formes même les plus inattendues

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, Paimpol sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut le 7 juin à 20h50