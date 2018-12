Ciné-concert « La La Land » à la Seine Musicale

Pour la première fois en France, découvrez LA LA LAND en ciné-concert avec plus de 70 musiciens et 60 choristes sur scène.

Sous la direction exceptionnelle de son compositeur Justin Hurwitz, replongez au cœur de cette fresque musicale colorée et pétillante qui a enchanté le monde entier.

Récompensé par six Oscars dont celui de la meilleure musique et de la meilleure chanson originale, le chef-d'oeuvre de Damien Chazelle rend hommage aux grandes heures de la MGM et au cinéma musical de Jacques Demy.

Damien Chazelle, le réalisateur du film LA LA LAND sera présent lors des représentations.