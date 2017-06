CINE FRIENDLY les journées du cinéma lesbien, gay, bi et trans de Rouen

L'association Gay’T Normande organise ces journées du cinéma gay, lesbien, bi et trans de Rouen.

Après le succès des 2 premières éditions et les soirées spéciales : "studio 54" et "Priscilla folle du désert",Ciné Friendly revient les 16-17-18 juin pour 3 jours autour du cinéma.

Affiche cine friendly 2017

Avec des avant-premières, des exclusivités, des courts métrages, le Prix du Public

Un événement UNIQUE en Normandie avec pour la première fois Sebastien MONOD (écrivain/romancier) comme parrain.

Sébastien Monod

Cet évènement traite des questions d’adolescence, de famille et de sexualité. Il s’agit d’une programmation forte et originale avec avant-premières et exclusivités

Le programme:

VENDREDI 16 JUIN

20H Closet monster , Canada version originale sous titrée

L'histoire:Rattrapé, à l’aube de l’âge adulte, par les traumatismes de son enfance, Oscar doit affronter les dysfonctionnements familiaux, une sexualité encore indécise et le pénible souvenir du tragique passage à tabac d’un homosexuel dont, enfant, il a été témoin. Grâce à son imagination, au soutien d’un hamster doté de la parole et à la promesse d’un amour naissant, Oscar parvient peu à peu à faire face à ses démons pour découvrir la vraie nature qui est la sienne

22H Esteros Argentine version originale sous titrée

L'histoire:Amis depuis l’enfance, Matias et Jeronimo vivent ensemble leurs premières expériences sexuelles lors de leur entrée au collège. Le père de Matias, qui n’accepte pas l’homosexualité de son fils, les sépare. Dix ans plus tard, le destin leur permet de se recroiser par hasard, alors que Matias a une petite amie…

SAMEDI 17 JUIN

13H30 Teenage kicks , Australie, version originale sous titrée

L'histoire:Miklos, 17 ans, se sent coupable de la mort accidentelle de son frère. Il prévoit de s’enfuir de chez lui avec son meilleur ami Dan, pour lequel il se découvre une attirance. Mais Dan commence à sortir avec une nouvelle copine. Miklos arrivera-t-il à l’en détourner ?

15H30 Rara , Chili, version originale sous titrée

L'histoire:Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse et de complicité, ressemble à celui d’autres familles. Lorsque leur père tente d’obtenir leur garde, l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve…

18H COURTS METRAGE

Embrasse-moi

GaySian

19ans

No No Homo

O Pacote

Gabriel et Asley

Au dernier étage

21H Center of my world, Allemagne, version originale sous titrée

L'histoire:Phil, 17 ans, vit avec sa mère et sa sœur jumelle dans un vieux manoir aux abords de la ville. De retour à la maison après ses vacances estivales, Phil se rend compte que l’atmosphère y a changé. Il ne s’en soucie guère, passe du temps avec sa meilleure amie, Kat. Et se sent irrésistiblement attiré par un mystérieux nouvel étudiant… Magnifique ode au passage à l’âge adulte, CENTER OF MY WORLD est l’adaptation du best-seller mondial d’Andreas Steinhöfel. Avec son casting impeccable, ce film pop et rythmé a le panache des plus belles romances gays

DIMANCHE 18 JUIN

14H Elsie, monogame en série, Canada, version originale sous titrée

L'histoire:Elsie, la quarantaine, est productrice de télévision dont les relations sont plutôt agitées. Pour elle, les ruptures sont devenues une routine, et trouver une nouvelle petite-amie – et tout de suite ! - est aussi une pratique bien rodée. Elle a enfin une relation sérieuse avec Robyn, jusqu’à ce qu’elle décide encore de rompre. Elle réalise petit à petit qu’elle pourrait avoir quitté le grand amour…

16H One kiss, Italie, version originale sous titrée

L'histoire:Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement un trio inséparable. Mais « un baiser » va venir tout bouleverser …

En savoir plus sur CINE FRIENDLY:

