France Bleu Provence et le Cirque Phénix vous invite à découvrir le tout nouveau spectacle CirkAfrica 3 : Des rives de Zanzibar aux Portes de l’Orient. Le 2 février à 20h au Silo de Marseille.

Embarquez pour un splendide voyage acrobatique en Afrique

Vous souvenez-vous de José, au tout début de l’aventure CirkAfrika ? Ce voyageur farfelu et bienveillant, qui suite aux avaries de son appareil avait atterri en catastrophe dans la savane : celui qui, dans CirkAfrika 2, vous avait embarqués dans un voyage qui s’achevait dans le quartier de Harlem à New York, où l’on chantait le gospel et où l’on dansait les claquettes. Après une joyeuse parenthèse cubaine, José vous fera découvrir un autre visage de l’Afrique. Après la Tanzanie, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, la Guinée, le Ghana en passant par Harlem et Brooklyn, nous prolongeons notre tour du monde des cirques en passant par le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le Sahara.

Une fête familiale haute en couleur

Cinquante artistes prodigieux, acrobates, danseurs, chanteurs mais aussi, cracheurs de feu, danseuses du ventre, charmeurs de serpents accompagnés d’un orchestre live, vous émerveilleront dans cette aventure africaine inédite. Fidèle à l’esprit familial du cirque, chacun des spectacles du cirque Phénix est une histoire qu’il nous conte que l’on soit petit ou grand.

CirkAfrica 3 Des rives de Zanzibar aux portes de l’Orient

Nouvelle aventure acrobatique et musicale

