Citadella in Festa

Deux jours d’animations autour de L’ art, la culture, la gastronomie et la musique Corse

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité organise une grande fête de quartier populaire et ouverte à tous sur deux jours dans le très pittoresque quartier de la Citadelle. Le défi à relever : proposer 2 jours d’animations autour de l’art, la gastronomie, la culture et la musique corse dans un quartier piéton et habité, dont le patrimoine est remarquable (il abrite notre prestigieux Palais des Gouverneurs, transformé aujourd’hui en musée).... Plus de 40 exposants (producteurs et artisans) s’installeront Place Vincetti, Place du Donjon et Place Guasco et animeront le quartier dès 9h du matin. Sur la partie végétale de la Place Vincetti, des jeux pour enfants accueilleront les familles sur deux jours.

RCFM installe ses émissions en direct de la place du Donjon :

De 10h à 13h : Evelaine Fontana partira à la rencontre des artisans et producteurs locaux...

De 17h à 20h : Christophe Zagaglia animera deux soirée musicales exceptionnelles en direct et en public au cœur de la citadelle avec, I messageri, Incantesimu, Diana Saliceti, Clément Albertini, l’Attrachju, Vogulera et plein d’autres artistes…