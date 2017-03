Clap de fin pour l'aventure Péripléties

Ca y est ! C'est fait ! Simon Daval et Pauline Moiret sont revenus après un long voyage de 14 mois à travers toute l'Europe !

Ils nous donnaient rendez-vous chaque week-end à 7 heures 55 pour découvrir à un nouveau pays ou une nouvelle ville européenne... Simon et Pauline reviennent avec des images plein la tête et beaucoup de souvenirs, qu'ils ont pu partager avec Nicolas Salin, à bord de leur camping-car. Souvenirs, confidences, indiscrétions... et surprise à découvrir dans la vidéo ci-dessous !

Merci à vous 2, merci pour tout... c'était un véritable plaisir de vous écouter le matin, au réveil... on vous souhaite une très bonne continuation pour la suite, pour l'édition de votre magazine... et si jamais vous reprend l'envie de repartir en voyage, on se fera un plaisir de vous suivre à nouveau !