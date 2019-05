Claudio Capéo en concert France Bleu Live à l'Armada de Rouen le 10 juin 2019

A Rouen, pendant l'Armada, la Région Normandie propose chaque soir des concerts et France Bleu une grande soirée le 10 juin avec notamment Claudio Capéo.

Du 6 au 16 juin, l'Armada fête ses 30 ans à Rouen. Créé en 1989 sous le nom "les voiles de la liberté", devenue l'Armada , ce rassemblement gratuit de grands voiliers et navires de guerre attire de nombreux visiteurs.

France Bleu, radio officielle de l'Armada vous offre une grand concert lundi 10 juin avec le groupe normand Joad qui vient de fêter ses 10 ans et récompensé par un César pour la musique du film d'Alex Lutz "Guy".

Joad sur scène au théatre Charles Dullin de Grand-Quevilly le 7 mai 2019 - Photo: Julien Tragin

Sur scène également le groupe Les Frangines

Et Claudio Capéo

Accroché à son accordéon depuis qu'il a 7 ans, c'est avec "Un homme debout" qu'on l'a découvert en 2016 après sa participation à l'émission de TF1 The Voice.

Deux albums plus tard il est en duo avec Kendji Girac

Claudio Capéo sera à l'Olympia le 21 novembre, au Zénith de Caen le 7 mars 2020, le 13 mars 2020 au Zénith de Rouen

Affiche Armada 2019 à Rouen - Les concerts de la région

Du 7 au 15 juin, sur la scène des concerts de la région venez applaudir gratuitement :

Vendredi 7 juin

19h30 : Girly Sweet Big Band

21h55 : Delu

Samedi 8 juin

17h30 : Bafang

20h20 : Hyphen Hyphen

21h50: Magic System

Dimanche 9 juin

17h40 : Beach Youth

19h05 : Jahen Oarsman

20h30 : Malo’

21h55 : Bénabar

Mercredi 12 juin

17h40 : Cannibale

19h05 : The Goaties

20h30 : MNNQNS

21h55 : Feu Chatterton

Jeudi 13 juin

17h40 : Adrien Legrand

18h45 : Metro Verlaine

20h20 : Mes souliers sont rouges

21h55 : Les Ogres de Barback

Vendredi 14 juin

17h40 : Mantekiya

18h55 : Little Bob

21h50 : Calypso Rose

Samedi 15 juin

17h30 : Anton & the Clouds

18h45 : Brook Line

20h15 : L.E.J.

21h50 : Dadju