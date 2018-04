Le Prix France Bleu Polar Poche, organisé en partenariat avec le Goéland masqué, récompense un livre noir ou policier paru en format de poche l’année précédente. L'ouvrage de Cloé Mehdi "Rien ne se perd" à gagner prochainement sur France Bleu Breizh Izel...

18è Festival International du Goéland Masqué à Penmarc'h du 19 au 21 mai 2018

Présidé par Marc Villard, lauréat de ce Prix en 2017 pour son recueil de nouvelles La fille des abattoirs paru aux Ed. Rivages/Noir, le jury, composé de deux journalistes de France Bleu Breizh Izel, de trois auditeurs de la radio et de deux membres du conseil d’administration du Goéland masqué, s’est réuni le 6 avril à Quimper dans les locaux de la radio. Au terme d’une discussion passionnante, le jury a retenu le roman de Cloé Mehdi, Rien ne se perd, paru aux Ed. Jigal Polar, pour la qualité de son écriture.

Le Prix, doté d’une valeur de mille euros, sera remis à la lauréate par Marc Villard à Penmarc’h le samedi 19 mai à seize heures, durant l’émission de France Bleu Breizh Izel en direct du dix-huitième festival du Goéland masqué.

L'émssion de Michel Pagès "Breizh O'Pluriel" sera en direct du Festival de 16h00 à 18h00 le samedi 19 mai

Cloé Mehdi "Rien ne se perd" paru aux Ed. Jigal Polar

Une petite ville semblable à tant d’autres… Et puis un jour, la bavure… Un contrôle d’identité qui dégénère… Il s’appelait Saïd. Il avait quinze ans. Et il est mort… Moi, Mattia, onze ans, je ne l’ai pas connu, mais après, j’ai vu la haine, la tristesse et la folie ronger ma famille jusqu’à la dislocation… Plus tard, alors que d’étranges individus qui ressemblent à des flics rôdent autour de moi, j’ai reconnu son visage tagué sur les murs du quartier. Des tags à la peinture rouge, accompagnés de mots réclamant justice ! C’est à ce moment-là que pour faire exploser le silence, les gens du quartier vont s’en mêler, les mères, les sœurs, les amis… Alors moi, Mattia, onze ans, je ramasse les pièces du puzzle, j’essaie de comprendre et je vois que même mort, le passé n'est jamais vraiment enterré ! Et personne n’a dit que c’était juste…

Cloé Mehdi a fait sensation en 2014 en recevant le Prix de Beaune pour son premier roman. Elle a alors 22 ans et semble déjà dans l’urgence d’écrire… Elle nous revient aujourd’hui avec ce nouveau roman noir et très sombre… Une histoire de territoire, de vengeance, d’injustice, de mémoire et de femmes… Un roman pas pour pleurer, juste pour se souvenir… Une écriture à fleur de peau, des mots ciselés, une poétique des marges, du malheur ordinaire, de la détresse sociale… Son regard – terriblement lucide – alterne : très dur envers la société et les institutions, immensément tendre avec ces personnages, tous un peu brisés ou étouffés par un système qui broie toujours davantage aux pourtours… Et Mattia, onze ans, son héros, qui cherche une vérité dans ce monde de fous, tout en naviguant envers et contre tout, entre un père disparu, un tuteur un peu dingue, une mère aux abonnés absents, un frère qui l'ignore et une sœur en perpétuelle vadrouille… Poignant, dérangeant, ultra sensible, glaçant, Cloé Mehdi nous livre ici un récit d’une noirceur absolue !

