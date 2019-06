Passeport de l'été 2019 : découvrez la Grotte Chauvet 2, en Ardèche

Revenez aux origines de l’art et appréciez le premier grand chef d'œuvre daté d'il y a 36 000 ans : des centaines d'animaux dessinés sur le vif. La Grotte Chauvet 2, plus grande réplique de cavité au monde, restitue la magie de la grotte Chauvet, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Découvrez la fresque des lions, et ses 92 animaux en mouvement, sous une lumière nouvelle, celle d’une lampe torche ! Gilbert Coudène, créateur lumière de la Fête des Lumières à Lyon notamment, a imaginé une nouvelle manière de dévoiler la dernière scène comme il y a 36.000 ans.

- Patrick Aventurier

Pour compléter ou préparer votre visite guidée d’une heure dans la caverne, rendez-vous à la Galerie de l’Aurignacien. Ce centre de découverte permet de mieux comprendre qui étaient nos ancêtres artistes, dans quel monde ils évoluaient, quels animaux les entouraient.

- Fabre-Speller Architectes Atelier 3A - F. Neau

Ensuite, place à la pratique avec les ateliers et animations gratuites du site ! Vous explorerez toutes les facettes de l’art au Paléolithique : art mobilier, parure et musique. Un voyage à 360° dans l’univers et l’imaginaire de nos ancêtres. En plus, on pourra s’initier à l’art pariétal dans la grotte-atelier et à la chasse (lancer de sagaie à l’aide d’un propulseur) pour vivre les gestes des femmes et des hommes d’il y a 36.000 ans.

Visiter la caverne autrement

La version sportive : Randos-Cro-Magnon (rando + visite) tous les mercredis de juillet et août.

Randos-Cro-Magnon (rando + visite) tous les mercredis de juillet et août. La version libre : les jeudis de l’été, pendant le Bestiaire étoilé, profitez d’une déambulation libre après votre visite guidée.

les jeudis de l’été, pendant le Bestiaire étoilé, profitez d’une déambulation libre après votre visite guidée. La version longue : visites d’1h20, les mercredis soir du 18 juillet au 22 août.

visites d’1h20, les mercredis soir du 18 juillet au 22 août. La version zen : visites à tarif réduit dans le calme et la fraîcheur du matin pour les premières visites.

.

Plus d'infos

.

La Grotte Chauvet 2 fait partie du Passeport de l'été 2019

Il est à gagner ci-dessous ou en écoutant France Bleu Isère, France Bleu Saint-Etienne Loire, France Bleu Pays de Savoie ou France Bleu Drôme Ardèche.