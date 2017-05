Challenge Européen du Vélo 2017

Ensemble en selle ! Vous habitez en Métropole lilloise ? Alors, ce mois de mai, faites du vélo et faites des kilomètres pour faire gagner Lille Métropole.

*Du 1er au 31 mai 2017, 31 jours pour faire du vélo, faire des kilomètres et faire gagner Lille Métropole ! *

Ensemble en selle

Comme chaque année, Lille Métropole participe au Challenge européen du vélo, compétition entre villes et métropoles européennes. Le but est d’enregistrer le plus de kilomètres à vélo sur des trajets quotidiens tout au long du mois de mai 2017. Tout le monde peut y participer : que vous soyez déjà cycliste ou que vous découvriez le vélo, que vous soyez adepte du V’lille ou que votre vélo personnel n’attende que vous pour sortir .

Alors:

Pour le boulot, le vélo ? Pour les cours, le vélo ? Pour les RV en ville, le vélo ? Pour le ciné, les loisirs, les rencontres, Le vélo ?

Pendant un mois, changez vos habitudes et faites du vélo, faites des kilomètres, tous en selle et faites gagner Lille Métropole au Challenge européen du vélo !

_*Pour participer, c’est facile: *_Challenge Européen du Vélo

L’idée : un challenge sur la pratique du vélo entre villes et métropoles européennes pour enregistrer le plus grand nombre de km à vélo pendant 1 mois. 7 Villes ont concourru en 2012, 12 en 2013 et 30 villes sont inscrites depuis.

Je vais sur le site du Challenge* * , je rejoins l'équipe de Lille Métropole * _*__je m'inscris_* * * Du 1er au 31 mai, j’effectue les déplacements de mon choix à vélo _*__J'enregistre les kilomètres_* * * Retrouvez les instructions détaillées pour s'inscrire et enregistrer ses trajets _*sur le _site European cycling challenge* * .* **

Ensemble en Selle

Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, vos collègues à utiliser leurs vélos et à rejoindre le Challenge !

En 2016, la Métropole a explosé les scores de 1 080 participants actifs 147 534 km parcourus 69 965 kilomètres de plus qu’en 2015 (soit une progression de 90%)

Ecoutez France Bleu Nord pour connaitre les scores.

Faire du vélo : le vélo, c’est bon pour la santé. C’est pratique, rapide et convivial. La belle saison est de retour, c’est parti !

S’amuser avec le Challenge : arrivée seconde l’année dernière, l’objectif est de finir premier cette année !

Gagner des cadeaux : avec le Challenge, de nombreux lots sont à gagner. Un tirage au sort récompensera les participants.

contacts : challengevelo@lillemetropole.fr / Facebook Lille Métropole community / Twitter @lillemetropole / Lille Métropole

Du 1er au 31 mai, Ensemble en selle pour faire gagner Lille Métropole avec France Bleu Nord !