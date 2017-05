Gagnez les toutes dernières places pour le concert de Céline Dion

Ecoutez France Bleu Gard Lozère et gagnez vos places pour le concert de Céline Dion à l'Orange Vélodrome de Marseille / l'Allianz Riviera de Nice le 18 juillet 2017/20 juillet 2017.

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 650 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, cette série de concerts à travers la France s'annonce exceptionnelle !

5 stades de grandes villes sont prévus, ainsi que des dates à Paris à l'AccorHotels Arena !

Céline est fière d’annoncer la tournée / Céline is proud to announce her upcoming tour CÉLINE DION LIVE 2017. -TC #CélineLive2017 pic.twitter.com/LBKXqco9Oq — Celine Dion (@celinedion) January 25, 2017

Devant l'énorme demande de ses fans, deux dates ont été rajoutées : le 2 juillet à Lille et les 8 et 9 juillet à Paris.