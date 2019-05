Dans l’assiette des collégiens en Gironde, deuxième service !

Du 4 au 8 juin, France Bleu Gironde vous emmène à la découverte des menus des collèges du département et va cuisiner sur les marchés avec les chefs des cantines.

Que trouve-ton dans les assiettes de nos collégiens ? Légumes bios ou pas, produits locaux ou venus d’ailleurs, trop de viande, pas assez de poisson ? Pour le savoir, France Bleu Gironde vous propose un tour des cantines du département avec le Conseil départemental de la Gironde.

Demandez le menu de la tournée des marchés de France Bleu

A l'occasion de cette semaine spéciale, France Bleu Gironde vient à la rencontre des élèves et vous propose une passionnante plongée dans leurs assiettes. Du mardi 4 au samedi 8 juin, de 9h à 11h, France Bleu Gironde installe sa cuisine mobile sur le marché de la commune où Chef Jésus, Isabelle Wagner et Philippe Vigier viennent cuisiner en direct dans le Grand Miam aux côtés des chefs des cantines de cinq établissements girondins.

Avec quelque 50 000 repas servis chaque jour (soit près de 8 millions de repas par an), la restauration au sein des collèges girondins contribue à l'émergence d'un approvisionnement plus durable : plus de produits locaux & régionaux, de circuits courts, de produits issus des agricultures biologique ou raisonnée avec un objectif de 20% de productions bios et locales dans les 105 collèges du girondins à l’horizon 2020.

Sensibiliser les plus jeunes

Un volet environnemental indispensable qui s’accompagne d’une lutte contre le gaspillage alimentaire et une meilleure éducation à l’alimentation. Le Département en tant qu’acteur économique bio-engagé (de la fourche à la fourchette), favorise une politique de restauration scolaire qui participe au développement et à la structuration du tissu agroalimentaire avec les producteurs du département.