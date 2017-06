EXCLU : Votre rencontre avec Céline Dion grâce à France Bleu Hérault

France Bleu Hérault vous offre votre rencontre VIP avec Céline Dion à l'occasion de son concert le 18 juillet au Stade Vélodrome à Marseille une rencontre avec l'artiste.

Votre rencontre VIP avec Céline Dion

Cadeau exceptionnel sur France Bleu Hérault : Grâce à un accès backstage en plus de vos 2 places de concert, vous aurez la possibilité de rencontrer Céline Dion à l'occasion de son concert le 18 juillet au Stade Vélodrome à Marseille.

Comment jouer?

Du 19 au 22 juin à 19h dès que vous entendez une chanson de Céline Dion, inscrivez-vous au tirage au sort du vendredi 23 juin à 8h45 en appelant France Bleu Hérault au 04 67 58 6000.

Céline Dion, une artiste France Bleu

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, Céline Dion revient en France et choisi France Bleu pour l’accompagner dans sa tournée estivale.

