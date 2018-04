L’association Orchidées 59 organise une exposition de toute beauté, Salle Pierre d'Arenberg à Wallers, en Partenariat avec France Bleu Nord.

Les orchidées, symbole de la fécondité, sont des plantes tropicales dotées d'une bonne résistance. Les orchidées forment la famille la plus riche et la plus variée du monde végétal puisqu'on compte plus de 25.000 espèces !

Internationale, cette concentration d’Orchidées accueillera trois continents et le Japon à l’honneur cette année à Wallers du 5 au 8 mai 2018!



ASIE:

Yih Chengs Orchids

Taïwanais, nous l’accueillons pour la première fois; il nous présentera des hybrides mais aussi de magnifiques botaniques…

Kataï Orchidees Phrao Nursery Chang Mai

Thaïlandais, spécialiste des botaniques de Thaïlande, Laos, Birmanie, Vietnam…

AMÉRIQUE:

Mundiflora

Équatorien, de magnifiques botaniques des Andes…

EUROPE:

Hans Christiansen Orchidegartneriet

Producteur Danois, mondialement reconnu et fréquemment récompensé, rarement en France, qui nous propose de superbes sélections. Un choix extraordinaire de plantes surtout botaniques sélectionnées depuis très longtemps et parfois très rares.

Ryanne Orchidee

Les seuls producteurs d’orchidées du Nord de la France à vous proposer un grand choix de plantes de qualité…

Tropiscape Orchids

Nous accueillons, pour une de leurs premières expositions en France, Un couple de jeunes producteurs Belges qui ont décidé de vivre de leur passion en 2016, spécialistes des orchidées miniatures.

… et également:

Association Bonsais Cambrai: zen bonsaï club

Le thème de l’exposition cette année étant le Japon, les membres du club nous exposeront de beaux arbres et nous montreront comment s’en occuper...

Benjamin Segers

Un grand collectionneur de Bonzaïs qui nous fera des démonstrations de taille et d’entretien...

Ikebana-Nord

Matthieu Hourriez, Maitre enseignant à Lille de l’école OHARA (art floral japonais), exposera des réalisations florales et apprendra à arranger et disposer des fleurs au cours d’un Atelier Découverte de l’Art Floral Japonais...

David Philippe Tillandsias

Pour ceux qui aiment les Tillandsias, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois le grand spécialiste Français des Tillandsia…

Eden Carnivore

Une belle exposition/vente de plantes carnivores par des producteurs qui nous viennent du Calvados...

..et encore :

L’AFCPO

L’association de défense et de protection des orchidées…

Lumi Light

Thierry Verhaeghe nous présentera ses différentes solutions d’éclairage horticole « Led », très efficaces et peu gourmandes en énergie… du soleil toute l’année pour nos protégées !!!

Mada – Vanille

De la belle vanille fraiche de Madagascar…

M&J-P Carré

Photographes de talent, ils exposeront de magnifiques photographies d’orchidées...

Bijoux Lavault

De belles créations inspirées par les orchidées...

Bouquet de Parfum

Viviane vous fera découvrir ses parfums qui viennent de Grasse sur le thème de l’Orchidée...

Komat Serres Petite Forêt

Tout le matériel nécessaire pour offrir les meilleures conditions de culture à nos plantes chéries…

Orchidées 59

De plus, des conférenciers apporteront leurs connaissances des Orchidées à travers le Monde !