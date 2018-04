La fête du cheval à Elvange se tiendra le 29avril/1er mai et le 6/8 mai. Venez admirer le concours hippique, observer les animaux de la mini-ferme, profiter des portes ouvertes du haras et initier les enfants au poney.

L’association du Haras d’Elvange organise sa 45ème édition de la Fête du Cheval. Les dates à retenir sont le 29 avril et les 1er, 6 et 8 mai 2018.

Situé à Elvange, une petite commune de Moselle (57), le Haras s'est spécialisé dans l'élevage de chevaux et poneys de sport et de loisirs.

Chaque année, à partir du mois d'avril, le Haras d'Elvange a le plaisir et la fierté de voir naitre ses poulains. Il les chérit et les soigne jusqu'à leur débourrage qui est effectué dès leur 3ème anniversaire. Ensuite, le souhait du Haras est de voir ses produits évoluer entre les mains d'un futur propriétaire ainsi que de voir ce futur propriétaire s'épanouir avec sa monture.

Le Haras d'Elvange produit des équidés pour tous les niveaux et tous les prix, chacun peut y trouver son bonheur, il suffit de leur rendre visite ! Vous trouverez des photographies et informations sur les chevaux à vendre dans leurs albums photos.

La fête du cheval en mai

Le Haras vous propose également de pendre en pensions vos chevaux, poneys. Une carrière, une sellerie, des paddocks... Vous trouverez plus ample information en naviguant sur le site du haras. Dynamique, le Haras d'Elvange organise chaque année, en mai, la Fête du Cheval. Quatre jours de compétitions en son sein, organisés par les bénévoles de l'association, qui accueillent des centaines de compétiteurs et des milliers de visiteurs. Du CSO, du complet, du TREC et de l'attelage se déroulent pour le plus grand bonheur des participants. Restauration sur place, animation, baptême poney, portes ouvertes de l'élevage et mini-ferme sont à disposition pour tous. Bonne visite.

Mini ferme – Portes Ouvertes - Restauration – Buvette - Entrée gratuite