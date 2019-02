France Bleu en direct du Salon international de l'Agriculture 2019

Du 23 février au 3 mars 2019, le Salon International de l'Agriculture attend ses très nombreux visiteurs au Parc des Expositions à la Porte de Versailles de Paris. France Bleu installe ses studios au coeur du Salon.

Plus de 1 000 exposants originaires de 69 pays, près de 4 000 animaux s'apprêtent à aller à la rencontre des 600 000 visiteurs et plus attendus durant ces 9 jours de rencontres et d'animations.

France Bleu propose plus de 55 heures de programmes en direct du Salon, émissions, reportages, interviews et chroniques en direct et en public depuis nos deux studios sur l'Espace Radio France. Producteurs régionaux, éleveurs, représentants de tous les métiers du monde agricole, starts up... toutes celles et ceux qui font vivre nos régions au quotidien sont nos invités durant ces 9 jours de Salon.

Rendez-vous Hall 1, stand B006 pour nous rencontrer.

Les émissions de France Bleu en direct de notre studio

Samedi 23 février

6h / 12h30 : France Bleu Normandie avec Isabelle Lebrun et Serge Baillivet

10h / 12h30 : France Bleu Breizh Izel avec Jérôme Lebreton et Michel Pagès

16h - 18h : France Bleu Breizh Izel avec Jérôme Lebreton et Michel Pagès

Dimanche 24 février

10h / 12h30 : France Bleu Drôme Ardèche avec Franck Daumas et Alexandre Berthaud

Lundi 25 février

6h / 9h : France Bleu Paris avec Romain Ambro, Alexis Thiébaut, Noé Da Silva et

9h - 11h : France Bleu Champagne Ardenne avec Christelle Lapierre et Fabrice Morvan

9h / 12h : France Bleu Picardie avec Annick Bonhomme

Mardi 26 février

6h / 9h : France Bleu Nord avec Pascal Toth et Cécile Bidault

8h / 11h : France Bleu Loire Océan avec Gilles Colliaux

9h - 11h : France Bleu Cotentin avec Gilbert Guerrand et Eric Valle

13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", animée par Frédérique Leteurnier et Denis Faroud

Mercredi 27 février

6h / 9h : France Bleu Orléans avec Lydie Lahaix, Marc Yvan et André Deleplace

6h / 11h : France Bleu Mayenne avec Gauthier Paturo, Philippe Guitton, Charlotte Coutard et Pascal Fouchet

9h / 13h : France Bleu Besançon, France Bleu Bourgogne et France Bleu Auxerre proposent un programme en commun autour de la région Bourgogne - Franche Comté

13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", avec Frédérique Leteurnier et Denis Faroud

Jeudi 28 février

9h / 11h puis 12h - 13h : France Bleu Lorraine Nord avec Marc Grandmontagne, Valérie Pierson et Clément Lhuillier

13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", avec Frédérique Leteurnier et Denis Faroud

Vendredi 1er mars