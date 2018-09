Ils sont six chefs, trois de la Drôme et trois de l'Ardèche pour s'affronter en direct sur l'antenne de France Bleu Drôme Ardèche. Ils ont la pression car chaque équipe porte les couleurs de leurs associations. Qui va gagner : Promenade Gourmande en Drôme ou les Toqués d'Ardèche ?

La plus gourmande des compétitions

La Chefs party France Bleu voit s'affronter deux équipes de 3 chefs :

David Soulier - La Demeure de Grâne, Sylvain Croce - La Capitelle - Mirmande et Thomas Redon - Le Café des Arts - Romans.

Ils représentent Promenade Gourmande en Drôme

Richard Rocle - Auberge au Mont Fleury Saint Germain, Yann Espenel - Carabosse à Beaulieu et Mathieu Méjean - La Ferme de la Besse, Usclade et Rieutord pour le Toqués d'Ardèche

L' épreuve

C'est le principe d'une "battle". Avec les mêmes ingrédients, en l’occurrence un panier de produits locaux à tendance automnale qu'ils découvriront au dernier moment, les concurrents devront réaliser une entrée fraicheur et un plat sur le Labo des Chefs situé sur la place des Clercs à Valence dans le cadre de Valence en Gastronomie Festival. Leurs créations vont devoir convaincre le jury présidé par le chef étoilé Michel Chabran

La compétition est bien évidemment retransmise en direct entre 10h et 12h30 sur France Bleu Drôme Ardèche, et filmée sur des écrans géants. Vous êtes attendus nombreux pour assister à ce gouteux duel.

Le public Place des Clercs à Valence est aux premières loges. © Radio France - France Bleu

Pour récompenser le trio de chefs gagnants

Un robot cuiseur multifonctions Magimix.

Le Cook Expert Magimix et ses accessoires © Radio France - Photo non contractuelle

Un week-end d’initiation à la dégustation pour deux personnes à l'Université du vin de Suze la Rousse pour le deuxième.

Salle de dégustation de l'Université du vin © Radio France - France Bleu

La dégustation, moment de plaisir permet à l’amateur de comprendre les goûts, de connaître les qualités des vins, d’évaluer leurs caractéristiques : les apprécier et savoir en parler. Un enchantement pour les papilles, mais aussi pour les yeux dans le cadre magnifique du Château de Suze la Rousse.

Un séjour de 5 jours tout compris pour deux personnes en Toscane, avec Ginhoux Voyages.