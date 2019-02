La Maison France 5 à Senlis, vendredi 15 février à 20h50

Vendredi 15 février France Bleu vous propose de découvrir Senlis en Picardie, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

Cette semaine La Maison France 5 prend la direction de la Picardie pour faire halte dans la ville royale de Senlis tout près de Chantilly, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Une ancienne ville fortifiée qui compte près de 2000 ans d’histoire, au patrimoine merveilleusement sauvegardé.

Les intervenants de cette semaine ...

Pour la visite du cœur historique de Senlis, nous serons en compagnie de Gilles Bodin . Il est médecin mais aussi Président de l’Association Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis.

Clare Howarth était designer dans une première vie. Baroudeuse invétérée, Claire a fini par poser ses valises il y a plus de 20 ans, en Picardie. Avec son mari, elle a rénové une maison typiquement picarde, qu'ils ont ouverte depuis quelques années aux hôtes.

Joanna Harmsworth est spécialisée dans la tapisserie et la réfection de mobilier. Elle nous fera découvrir l'art du cannage et du paillage de chaises pour lesquels, elle fait appel aux techniques les plus anciennes.

Notre venue en Picardie nous conduira jusqu'à Creil, pour la visite d'une clouterie, la dernière de France toujours en activité, labellisée Entreprise Patrimoine vivant. Comme à l'époque, sur les mêmes machines, l'usine fabrique des clous très spécialisés et de haute technologie, utilisés en tapisserie, en menuiserie mais aussi pour les charpentes.

Béatrice Bruneteau : Architecte de formation, elle a délaissé son premier métier pour devenir céramiste sculpteur, avec un certain succès puisqu’elle collabore aujourd’hui avec plusieurs grandes marques. Elle est installée tout près de Senlis dans une maison qui accueille également son atelier. C’est elle qui a aujourd’hui carte blanche pour nous faire découvrir son univers et ses adresses de cœur.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit cette semaine aménager un séjour en imaginant un nouveau style à cet espace et en créant de nouveaux rangements.

Carrelage en folie : Les carrelages se font aujourd’hui de plus en plus audacieux jouant avec les motifs, les couleurs et les matières et permettant de personnaliser à souhait sa déco.

Les bons ustensiles pour pâtisser : Un sujet qui devrait intéresser tous les pâtissiers en herbe ou confirmés, car on s’est intéressé aux dernières innovations et équipements en matière de pâtisserie.

Une ancienne coopérative agricole rénovée : On s’intéressera à la rénovation d’une ancienne coopérative agricole, devenue ensuite une maison de service pour les employés des terres agricoles de la ville. Inhabitée pendant 12 ans, elle a été entièrement revue et corrigée par Alisson Torres, la propriétaire qui est aussi décoratrice d’intérieur.

Le fer et le métal : Le métal est votre matière de prédilection, un matériau, qui au même titre que le bois, occupe une place majeure dans nos intérieurs : patiné, découpé, percé, affiné..Il est capable d’épouser tous les styles décoratifs et surtout toutes les formes.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 22 février à 20h50. La Belgique sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.