Le calendrier de l'édition 2019 des Masters de Pétanque

Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, a dévoilé le programme et les dates de l'édition 2019 des Masters de Pétanque, l'incontournable rendez-vous pétanque de l'été qui fête cette année ses 20 ans !

Les Masters de Pétanque accueillent les meilleurs joueurs et les meilleures équipes mondiales, devant un public de plus en plus nombreux chaque année - 5000 spectateurs en moyenne sur chaque étape.

Du 5 juin au 8 août, de Nevers à Montluçon en passant par Chateaurenard, Agen, Romans-sur-Isère, Clermont-Ferrand, et Cluses, l’élite mondiale de la pétanque va donner le meilleur pour obtenir une place au Final Four de Marseille (2 et 3 septembre) et tenter de remporter un des trophées les plus convoités de l’année.

Au programme dans chaque ville, la compétition mais aussi les Masters Jeunes, le Tournoi des partenaires et de nombreuses animations proposées au public, pour faire de chaque étape un rendez-vous convivial et populaire.

La carte des 8 villes étapes