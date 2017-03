Le Meilleur des Quatre ne manque pas d'Ayres

Cette semaine, jouez au Meilleur des Quatre sur France Bleu Gard Lozère et remportez votre séjour au Château d'Ayres, superbe demeure du 12ème siècle, située au cœur du parc national des Cévennes.

Une façade couverte de lierre, une porte romane, de grands volets blancs, des murs chargés d'histoire, un parc clos de 6 hectares... Bienvenue au Château d'Ayres.

Bien avant d'être un hôtel doté du confort moderne avec piscine et court de tennis, le Château d’Ayres inscrit dans ses murs treize siècles d’histoire religieuse et militaire en Languedoc. Monastère bénédictin au XIIe siècle, puis résidence seigneuriale au XVIe siècle, la demeure a accueilli les Nogaret, Blanche de Castille et plus récemment, le général de Gaulle et le Chancelier Adenauer. De ce riche passé, cet hôtel a gardé de nombreux souvenirs, un goût prononcé pour les meubles d'époque et un raffinement singulier.

Chambre dahlia du Château d'Ayres

Véritable havre de paix et de nature, le Château d'Ayres propose 29 chambres ou suites familiales, un restaurant gastronomique, de nombreux salons de repos ou détente et une grande terrasse permettant de prendre ses repas dehors face aux corniches du Causse Méjean.

Établi dans l’ancienne salle capitulaire du monastère, le restaurant vous fera découvrir les produits du terroir cévenol et caussenard, pélardon et autres fromages, agneau du Causse, porcelet, truite, myrtille, cèpes, et toutes sortes de préparations à base de châtaigne.

Salle de restaurant - Château d'Ayres

Situé à Meyrueis en Lozère, le château d Ayres est un lieu idéal pour la visite des Gorges du Tarn, du Mont Aigoual et du Parc National des Cévennes. Vieux châteaux, églises romanes, avens et grottes, vous serez arrêté à chaque instant par tout ce qui émaille la vie des grand Causses.

Gorges du Tarn